Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con desgarrador mensaje en el que asegura que le duele el alma: "La extraño horrible"

Hace unos días Michelle Salas cumplió 36 años de edad y no dudó en compartir los detalles de su festejo con sus miles de seguidores de Instagram, sin embargo, en medio de su felicidad confesó que le todavía le duele el alma y esto es por el duelo en el que aún se encuentra a siete meses de la muerte de su bisabuela Silvia Pinal.

A través de sus historias de Instagram, la influencer y socialité compartió algunos detalles de cómo vive este duelo de haber perdido a su bisabuela y a quien en distintas ocasiones, ha confesado, era muy cercana. En medio de los festejos por su cumpleaños, Michelle Salas se sinceró y mencionó que pese a que ya no tiene a la Diva del Cine de Oro, sabe que siempre la acompaña.

"Aunque me duela en el alma no tenerla físicamente para abrazarla todavía, sé que está siempre aquí y la extraño horrible ", dijo a sus seguidores de Instagram.

Cabe destacar que la famosa hija de Luis Miguel y Stephanie Salas también dio detallas más allá del dolor que siente desde la muerte de Silvia Pinal, por ejemplo, que fue afortunada de conocer y convivir con su bisabuela, algo que no muchas personas tienen. Ante ello, celebró lo vivido, afirmando que todos esos recuerdos y experiencias siempre los valorará.

"Haber disfrutado a mi bisabuela 94 años que, aunque todos los días la extraño infinito me doy cuenta y digo ¿quién tuvo bisabuela y tatarabuela? y haber aprendido tanto de ella, haber vivido momentos tan entrañables e increíbles, haber compartido tanto con ella, eso no me lo quita nadie", agregó en su sinceramiento.