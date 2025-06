Mariana Seoane reacciona a los comentarios de Susana Zabaleta: “Te agradezco la promoción”

Cuando parecía que la polémica se desvanecía para Mariana Seoane por el comentario que hizo sobre el romance de Susana Zabaleta con el comediante Ricardo Pérez, la cantante lo reavivó en uno de sus recientes conciertos en el que lanzó insultos contra la también actriz. Al respecto, ella reaccionó y señaló que todo se trata de un malentendido derivado del comentario que hizo sobre la relación y con el que, admite, se equivocó.

Todo comenzó cuando la intérprete de “Que no me faltes tú” fue cuestionada sobre las relaciones de mujeres con hombres mas jóvenes, momento en el que se refirió al que sostiene Susana Zabaleta afirmando que “mantenía” al standupero. Al respecto, la cantante no dudó en defenderse destacando que los ingresos del youtuber serían superiores a los de ella; además, exigió respeto y se enfocó en las palabras con las que su hijo la defendió.

Susana Zabaleta lanza insultos a Mariana Seoane

Aunque durante una entrevista para “Ventaneando” la cantante pidió detener los ataques en redes sociales contra Mariana Seoane y exigió respetar las decisiones de cada persona sobre a quien eligen amar, estas declaraciones quedaron atrás durante su concierto en el Teatro Metropolitan el pasado 19 de junio. Y es que reavivó la polémica al lanzar insultos contra Seoane generando sorpresa en el público.

Susana Zabaleta lanza insultos contra Mariana Seoane. Foto: IG @ricardomedijo

“La chamaca pend***, digo, no es chamaca, es señora, la señora pend***… en fin”, dijo Susana Zabaleta al referirse a Mariana Seoane y el comentario que hizo sobre su relación con Ricardo Pérez.

Mariana Seoane reacciona a los insultos de Susana Zabaleta

Fiel a su estilo y con humor, así reaccionó Mariana Seoane a las palabras de Susana Zabaleta. La artista explicó que todo se trató de un malentendido y admitió haber cometido un error con el comentario que hizo sobre la pareja, por lo que dejó clara su postura respecto al tema y agradeció a la actriz hacerle "promoción" a través del escándalo.