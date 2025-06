Maca Diario crece con noticias pero también con entretenimiento: Maca Carriedo

Maca Carriedo, compartió detalles sobre su programa de radio "Maca Diario", el cual comenzará a transmitirse a partir de este 23 de junio, de lunes a viernes a través de la señal del 98.5 de El Heraldo Radio con cobertura nacional en un horario de 13:00 a 15:00 horas.

En entrevista con Juan Barragán y Verónica Sánchez para "Esta Mañana" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, agradeció a El Heraldo de México por la oportunidad de crecer, pues comentó que "Maca Diario" se comenzó a transmitir desde octubre en un horario de 17:00 a 18:00 horas, pero ahora tendrá la oportunidad de contar con un horario más extenso.

"El Heraldo siempre me ha dado una gran oportunidad de crecer. Desde octubre arrancamos con Maca Diario en el Heraldo Radio de 17: 00 a 18:00 y pues ahora crece un poquito y nos vamos de 13:00 a 15:00.", comentó Maca Carriedo.

Explicó que "Maca Diario" será un programa de radio diferente en el cual se busca que el espectador pase un rato agradable mientras escucha no solo noticias, si no también, contenido de entretenimiento, deportes, espectáculos, ciencia, economía, política tecnología y más.

"Este es un noti que no está peleado con la realidad sino que decide acompañarla y dar contexto y un punto de vista sin sesgo, y sin ganas de que se la pasen mal. Maca Diario, es de todo un poco, si hay noticias pero a parte hay entretenimiento. Hoy arrancamos con entrevista a Gloria Trevi que tiene concierto esta semana en el marco del pride.", señaló Maca Carriedo.

Adelantó que "Maca Diario" contará con la participación de un equipo de lujo, conformado por grandes personalidades como Martha Figueroa en la parte de entretenimiento, el "Pollo" Raul Ortiz en los deportes, Aura López en tecnología, Leonora Milán con la micro dosis de ciencia, Barbara Anderson hablando de negocios y de economía y Vanesa Romero en la política.

Finalmente resaltó el apoyo que ha recibido por parte del público durante los 15 años que lleva trabajando en los medios, así como en el Heraldo Radio, en donde su programa se ha posicionado como uno de los de mayor rating.

“La radio me acerca de una manera distinta a la gente. Con esta digitalización todos los contenidos del Heraldo Radio están en Podcast, me emociona mucho ver a Maca Diario ahí de los más escuchados. Llegamos a todos lados y eso me gusta.”, dijo Maca Carriedo sobre su experiencia en la radio.