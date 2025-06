Luis R Conriquez celebra cumpleaños de su bebé, pero lo tunden en redes por esta FOTO

Luis R Conriquez se encuentra de nueva cuenta en medio de la polémica, en esta ocasión por publicar en Instagram una foto junto a la bebé que tiene con Ivette Camacho y que es del pasado fin de semana, según revela un letrero de Feliz Día del Padre. Sin embargo, la tierna imagen dividió comentarios que ya desataron toda una controversia entre sus seguidores.

Uno de los primeros detalles que saltaron a la luz fue que aparentemente su actual pareja, Ivette Camacho, habría realizado este festejo del Día del Padre, únicamente con Valery, pero sin dejar que el cantante viera a sus dos hijos, Roberto y Emily, fruto de su ex relación con Karen Caro. Pero hubo una foto en particular por la que están tundiendo al intérprete de Si No Quieres No.

Este fin de semana Luis R Conriquez compartió una foto cargando a su bebé Valery frente a un pastel y un enorme arreglo de globos, pero al estar de pie, los fans se percataron que en una celebración como esta el cantante no estaba acorde con la temática y esto porque en el pantalón llevaba colgada una pistola y las críticas no se hicieron esperar.

"Ya lo dijo la Ivett que la presumiera que sólo presume a sus hijos que tuvo con la patrona", "una fiesta de una bebé y tú con una escuadra?", "Ivette te hizo tu fiesta de festejo del día del padre a propósito .. porque sabe que no estarían tus otros hijos y tú caíste redondito", "la pistola ya para qué", "muy de pistola", "mijo bájele a su movie que usted es cantante no narco, deje la pistola guardada en casa" y "ridículo y presumido, qué tiene que ver tu pistola con una foto con tu hija", se lee en la red.

¿Qué opinas? (Foto: IG @luisrconriquezoficial)

Hasta el momento el cantante se Martes 13 y Me Metí en el Ruedo, no ha respondido ninguna de las críticas que sus más de cuatro millones de seguidores le están dejando en Instagram y únicamente compartió el mensaje de: "Mi gordita", para hablar de su bebé, quien a penas tiene 8 meses.

Pese a ello, se ha mantenido muy activo en Instagram, donde incluso volvió a postear una foto de su pequeñita con Ivette, demostrando que las críticas se les resbalan. "8 mesesitos mi corazoncito", escribió Luis R Conriquez para acompañar una pic de una noche familiar con pizza y a su bebé en su sillita entrenadora.

¿Por qué le prohibieron a Luis R Conriquez cantar corridos?

Esta polémica del cantante de corridos llega después de que este año le prohibieron cantar sus corridos en un concierto en Texcoco durante la Feria del Caballo. La advertencia iba con amenaza y es que en caso de que este tipo de canciones sonaran, se le cortaría el sonido; al respetar las indicaciones, el público de Luis R Conriquez enfureció y lanzó todo tipo de objetos al escenario, obligando al famoso a bajar del escenario.

Luis R Conriquez es uno de los muchos cantantes que se han visto afectados por las decisiones de autoridades en distintos estados de México que no canten corridos o narcocorridos, por hacer apología al delito, y que en caso de que los interpreten en sus conciertos, deberán pagar multas de miles de pesos.

¿Qué relación tenía Luis R Conriquez con Valeria Márquez, influencer asesinada en vivo?

La influencer Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 tras ser asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo; rápidamente se le relacionó con Luis R Conriquez, ya que ella participó en uno de los videos musicales del cantante; sin embargo, el intérprete pidió no ligarlo de ninguna forma con la víctima.