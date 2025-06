La canción que Espinoza Paz escribió al acudir a la boda de una de su ex novias | VIDEO

Es dueño de una gran inspiración que viene de su corazón y por lo mismo, Espinoza Paz plasma en sus canciones lo que ve, lo que escucha y lo que siente, tal y como lo hizo en una pieza que escribió tras ver a quien en ese momento fue el amor de su vida casarse con otro hombre.

En una entrevista con Iván Fematt “La Mole”, Espinoza Paz contó que hace algunos años escribió un tema que fue grabado por otro artista y que llegó a su vida e inspiración justo por un episodio de dolor al ver a su ex pareja en el altar con otro, tras presenciar su felicidad el ahora famoso plasmó sus sentimientos y surgió una profunda melodía.

La canción “Besitos en el cuello”, ahora famosa en voz de El Coyote y su Banda Tierra Santa es el tema que Espinoza Paz creó al ver a su ex novia casarse con otro hombre, así lo reveló en una entrevista en donde aseguró que tras estar presente en el episodio que le brindó profundo dolor, días después empezó con la letra.

Isidro Chavez Espinoza, nombre real de Espinoza Paz ha declarado públicamente qué le gusta sufrir, es decir que aprovecha todo aquel suceso trágico para convertirlo en alguna canción para su repertorio o el de algún otro artista, ya que se conoce que no todas las letras que compone forman parte de su proyecto musical, ya que también es un reconocido cantautor.

El tema “Besitos en el cuello” expresa todo el dolor de una persona quien le menciona a otra que no podrá ocultar que se está muriendo al ya no tenerla en su vida, puesto que además siente sus besos tatuados en el cuerpo, así como le será imposible ignorar todo lo que vivió a su lado y olvidarla.

Aunque Espinoza Paz fue quien compuso el tema “Besitos en el cuello”, fue El Coyote y su Banda Tierra Santa quienes la hicieron famosa, el ídolo del regional mexicano la grabó en el año 2005 y se convirtió en una de las piezas favoritas de sus seguidores quienes hasta hace tiempo desconocían que Espinoza Paz es el creador de este himno al desamor.

Discúlpame

pero será imposible

ocultar que me estoy

muriendo por dentro

traigo tus besitos marcados

en el cuello

y tu nombre bien grabado

aquí en mi pecho

Discúlpame

Pero será imposible

ignorarte cuando

pases por mi lado

acaso te olvidaste

que yo no soy de palo

me dejaste plenamente

enamorado

Y tú

que te ganas con

decir que me olvidaste

apuesto lo que tengo que

esto es obra de tus padres

que no pueden soportar

que tú me ames

Y yo

yo no voy renunciar

a tu cariño corre dile

a tus padres

que yo no me resigno

a perderte nada más por

sus caprichos

Y tú

que te ganas con

decir que me olvidaste

apuesto lo que tengo que

esto es obra de tus padres

que no pueden soportar

que tú me ames

Y yo

yo no voy a renunciar

a tu cariño corre dile

a tus padres

que yo no me resigno

a perderte nada más por

sus caprichooooos