Conductores de Sale el Sol defienden a Ivet Playà, esto dijo Joana Vega Biestro: "Eso es una agresión" | VIDEO

El caso de Ivet Playà y Alejandro Sanz sigue dando de qué hablar. Después de la entrevista que dio la joven catalana en el programa '¡De Viernes!', donde fue sacada del foro por tocar temas delicados que se deben hablar en un juzgado y no en un set de grabaciones de televisión. Llegó el momento de analizar lo que se vivió en el plató de la producción española, ya que para muchos eso no fue una entrevista, sino que fue un abuso, ya que eran seis contra uno.

En Sale el Sol no dudaron en retomar el caso de Ivet en la supuesta entrevista, donde se iba a abordar el tema de Alejandro Sanz y los abusos inmorales, entre otros. Gustavo Adolfo Infante, Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado no dudaron en expresar que lo que se vivió en el programa español no fue una entrevista sino un abuso, ya que no la dejaron hablar y la habrían orillado a decir temas que no se deben sacar en un foro de televisión, sino en un juzgado, por lo que la habrían hechos salir del programa.

Ana María aseguró que aunque le hubieran pagado, no la dejaban hablar, recalcando que eran seis contra ella y la llenaban de preguntas. Joana en tomar la palabra después de ver la forma en la que se trató a Playà, donde aseguró que no sabía si los presentadores eran amigos de Sanz y que tenía en cuenta que en España se habla más directo y duro, pero que lo que vivió Ivet no fue una entrevista, sino un tema de abuso, ya que no la dejaron hablar y dejaba frases inconclusas que terminaban dejándola mal parada, como convenciera.

"Eso no es una entrevista, eso es una agresión", dijo Gustavo Adolfo Infante. A lo que agregó Joana que en el fondo la entrevista parecía otro, ya que le mostraron pruebas de que le pedía dinero y le ofrecía negocios; además de que le pagaron por estar en la entrevista.

¿Joana Vega Biestro arremete contra Alejandro Sanz?

La conductora de Sale el Sol no quería defender a Ivet directamente, pero dejó claro que ella no ve bien que una persona de arriba de los 40 años se esté mandando mensajes con una menor de edad. Lamentablemente, el testimonio de Ivet se está desvirtuando debido a la forma en la que ha llevado el tema y por lo que poco a poco la gente se está olvidando de uno de los puntos importantes por hablar de si la catalana es una oportunista que quiere dinero o no.

"Sin embargo también creo no está bien que un Alejandro Sanz de 45, 46 o 50 años se esté mensajeando de niñas menores de edad. Lamentablemente Ivet lo ha llevado a un punto donde su testimonio pierde porque lo que parece es que realmente quería dinero", dijo Joana.

Ana María dejó claro que lamentablemente Playà no se supo comunicar y que en el programa español no le dieron la oportunidad de terminar sus frases e ideas, por lo que todo quedó inconcluso y la catalana no pudo presentar pruebas sobre las acusaciones morales por las que arremetió contra el cantante.

Gustavo Adolfo Infante asegura que Ivet Playà solo está por el dinero

El periodista dejó claro que la percepción que le ha dejado todo el tema de la catalana contra Alejandro Sanz es sólo por dinero. Pero también dejó claro que no estuvo bien el "juicio plenario" que le realizaron en el programa de '¡De Viernes!' lo considera como uno de los peores abusos que se le pueden hacer a las personas.

"Yo creo que esta muchacha sí está únicamente por el dinero, se nota o eso percibí yo. Pero también ese juicio plenario que le hacen estos señores periodistas me parece el peor de los abusos", dijo Gustavo Adolfo Infante.

Para cerrar con el tema, Joana dejó claro que "lo que hizo Alejandro Sanz no es ilegal, sí inmoral, pero no ilegal". Los mensajes con mejores de edad no son delito y cuando tuvieron su romance fue cuando ella era mayor de edad y fue consensuado. Ahí no hay ningún delito que perseguir. Lo que está pasando es que ella ha llevado el tema a frases inconclusas y a un punto donde se le está tachando de una "interesada".