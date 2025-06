Carlos Villagrán termina entrevista cuando le preguntaron sobre Chespirito | VIDEO

Carlos Villagrán fue uno de los actores que se dio a conocer gracias a las producciones de Chespirto, pero también uno de los que terminó mal con el actor, productor y comediante. En esta ocasión, el histrión que le diera vida a Quico en el 'Chavo del 8' se puso en el ojo del huracán después de volverse viral su reacción al terminar una entrevista cuando se le quiso preguntar sobre la nueva bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños.

El tema de moda en México es la nueva serie de MAX, 'Chespirito: Sin querer queriendo', por lo que no se podía evitar el tema de la producción de la vida de Roberto Gómez Bolaños en una entrevista con Carlos Villagrán, lo que no se esperaban era que el histrión terminaría cortando la llamada al escuchar la pregunta sobre el actor que diera vida al 'Chapulín Colorado'.

El incómodo momento se presentaría durante la entrevista que le realizó Javier Ceriani a Villagrán para su canal de YouTube. La entrevista parecía fluir con normalidad e inclusive se veía un buen ambiente lleno de bromas. Todo cambió cuando el periodista toca el tema de la bioserie de Chespirito, a lo que Carlos contestó de forma seria y terminó la llamada.

Se tiene que recordar que no es la primera vez que el actor que dio vida a Quico se niega a hablar del que fuera su compañero en el 'Chavo del 8', ni de Florinda Meza. Anteriormente, Villagrán ha expresado sus reservas sobre el proyecto y en todas las ocasiones se ha mostrado políticamente correcto al desearles lo mejor a los que están involucrados en la producción. Dentro de sus declaraciones ha comentado que la producción puede contar con algunas inexactitudes en la historia.

El motivo por el que Villagrán se ha mostrado indiferente con la serie y no habla de Chespirito y de Florinda Meza tiene que ver con la tensa relación que tuvo con el actor, director y productor en los últimos años. Todo el tema está relacionado a diferencias laborales, mismas que habrían terminado en la salida de Carlos del programa del 'Chavo del 8'. También hay que recordar que durante muchos años tuvieron una pelea por los derechos del personaje de 'Quico' y que Villagrán llama 'Kiko'.

Hace algunos días Villagrán fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la bioserie que cuenta la vida de Roberto Gómez Bolaños. En aquella intervención, Carlos dejó entre ver su desconfianza sobre la forma en la que lo pueden retratar en la producción y de paso confirmó que no había visto nada de la serie que sale por MAX, que no iba a hablar del tema y que les deseaba de todo corazón que les fuera muy bien. Sobre la posibilidad de que se presenten mentiras durante la historia, aseguró que será problema de los de la producción.

"No he visto la serie. No hablo de ese tema. Deseo de todo corazón que les vaya muy bien… pero si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo", expresó Carlos Villagrán a los medios.