Así reacciono Yanet García a la noticia de que su ex será papá con Martha Higareda | FOTOS

La pareja conformada por Martha Higareda y Lewis Howes compartió la emocionante noticia de que están embarazados. Además, la afamada actriz de 41 años, expresó su profunda felicidad, acompañada por la de su esposo, por esta nueva etapa en sus vidas que estuvieron buscando durante un largo rato, pues ambos habían manifestado públicamente su deseo de formar una familia.

La noticia del embarazo llega después de que Martha Higareda revelara haber enfrentado algunos desafíos en su camino para concebir. La actriz se sometió a una cirugía compleja para remover miomas que, según explicó, dificultaban la posibilidad de un embarazo. Este procedimiento fue clave para aumentar sus probabilidades de convertirse en madre.

Si bien la pareja no ha revelado la fecha exacta del nacimiento, algunos reportes sugieren que, considerando los tiempos, el bebé podría nacer entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Sin embargo, la persona que también se volvió tendencia con esta noticia fue Yanet García, la expareja de Lewis en 2019.

Fue a través de las redes sociales donde la conductora, influencer, actriz y creadora de contenido reveló que su vida en los Estados Unidos es más feliz que nunca. "Tener a todo mi equipo aquí en Nueva York ha sido un sueño. Me siento tan agradecida y bendecida", escribió en un posteo para las redes sociales, donde agregó también fotografías de su extravagante departamento. Aunqu eson fotos de antes de la noticia, aprovecho el hype para volver a postearlas como stories de Instagram.

¿Qué pasó entre Lewis Homes y Yanet García?

Actualmente, Lewis Howes y Martha Higareda contrajeron matrimonio en febrero de 2025. Yanet García, por su parte, se concentra en su trayectoria profesional y proyectos personales, y declaró que las cuestiones relativas a sus antiguas relaciones pertenecen al pasado.

La relación entre el reconocido empresario y autor Lewis Howes y la popular presentadora mexicana Yanet García llegó a su fin en 2021, dos años después de haber iniciado un romance que captó la atención pública. La pareja, que formalizó su noviazgo en 2019 tras un encuentro virtual en 2018. Solían compartir aspectos de su vida en redes sociales, proyectando una imagen de solidez y afecto.

Inicialmente, la disolución de la unión atribuyó a diferencias en las prioridades de vida, incluyendo la incursión de Yanet García en la plataforma de contenido exclusivo para adultos también conocida como OnlyFans, un hecho que, según rumores, no habría sido bien recibido por Howes.

Sin embargo, años después de la separación, Yanet García ofreció declaraciones que sugirieron complejidades adicionales en el quiebre. Durante una interacción con seguidores en Instagram, al ser consultada sobre cómo manejar la situación de que un ex compañero ya tenga una nueva pareja, García comentó: "Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha".

Esta manifestación de Yanet García intensificó las especulaciones sobre una posible infidelidad o sobre la inmediatez con la que Lewis Howes estableció una nueva relación con la actriz Martha Higareda tras concluir su vínculo con García. Por su parte, Martha Higareda afirmó públicamente que verificó el estado civil de Howes antes de iniciar su propio romance con él.