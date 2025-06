Así fue la LUJOSA fiesta de Danna con "María Belén" de invitada | FOTOS

Danna celebró sus 30 años por todo lo alto. La protagonista de Élite no dudó en compartir algunas de las fotos donde se dejó ver que el lujo y las buenas amistades no faltaron para la fiesta que fue catalogada como "Pre cumpleaños". En las postales que compartió se dejó ver a la cantante con una gran sonrisa, muchos regalos y un detalle muy especial, ya que la no dejó pasar la oportunidad de recordar a uno de sus primeros personajes.

La intérprete de 'Mala fama' utilizó sus redes sociales donde compartió una serie de fotos y momentos que enmarcaron sus celebración de cumpleaños. Entre los detalles que destacaron sus fans fue que apareció 'María Belén', el personaje con que comenzaría su camino en el mundo del espectáculo. La actriz compartió detalles con sus invitados donde está 'María Belén'.

En la publicación en su perfil de Instagram compartió algunas fotos donde se puede ver todo el catering que colocó para sus invitados, su outfit, fotos con amigos y con su novio y muchos detalles que enmarcaron la celebración de sus 30 años. La publicación fue titulada: "Pre birthday partyyyyy" y una de las frases más icónicas de María Belén "¡Chispiajos!".

Danna celebró los 30 años a lo grande (IG: danna)

María Belén estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Danna

El personaje con el que Danna Paola comenzó su vida en el mundo de la farándula apareció en su celebración de cumpleaños 30 al ser proyectada en una de las paredes del lugar donde realizó el evento junto a sus seres queridos; además de estar en lo que parece ser cajetillas de cerillos, como los que se entregaban anteriormente en hoteles y restaurantes.

Danna disfrutó de su fiesta en compañía de sus amigos (IG: danna)

En las fotos se muestra el pastel de Danna que es una verdadera obra de arte. El pastel es de color amarillo y cuenta con flores y detalles en dorado que hacen que luzca espectacular en las postales. La cumpleañera decidió posar con el pastel en diversas ocasiones, así como tomarle otras fotos donde aparece junto a la comida que le dio a sus invitados y los cigarros y cerillos con el rostro de María Belén.

Danna Paola compartió detalles con el rostro de María Belén (IG: danna)

En algunas otras de las fotos, Danna decidió compartir el buen rato que paso con sus amigas y con Alex Hoyer, quien sale sólo en una postal sacando la lengua. La intérprete de 'Oye Pablo' no etiquetó a ninguna persona, por lo que no se puede saber quienes fueron los invitados a su evento lleno de lujo.

Danna y Alex pasaron juntos el festejo de 30 años de la cantante (IG: danna)

La última foto del álbum de Danna causó revuelo entre sus fans, ya que aparece dentro de la camioneta en la que se trasladó a la fiesta, pero salen colocándole un anillo. Si bien es cierto que no es un anillo de compromiso, los fans empezaron a hablar sobre la posibilidad que la artista empiece a pensar en dar el siguiente paso con su pareja, quien habría sido el encargado de colocar el anillo en la foto el pasado 22 de junio.