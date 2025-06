Ángela Aguilar estalla contra influencers que la critican, Dayane Chrissel y Eddy Nieblas responden | VIDEO

Ángela Aguilar se volvió tendencia, una vez más, al compartir una publicación de un grupo de fans. La cantante compartiría el clip en el que sus fans darían a entender que la integrante de la dinastía Aguilar mantuvo a flote muchos canales de YouTube, programas de televisión y a influencer que se encargan de dar las noticias de espectáculos. En el clip las fans mandan el mensaje que todos ellos deben estar agradecidos por todo lo que los ayudó a crecer.

En el clip se puede ver cómo personalidades como Javier Ceriani, Maryfer Centeno, Dayane Chrissel, Eddy Niebla y muchas otras personalidades que cubren el mundo de la farándula hablan sobre Ángela Aguilar y todas sus polémicas, siendo la de Cristian Nodal la más importante del 2024. Al final del video realizado por las fans de la cantante de regional mexicano le indican a todos ellos que se debe dar gracias por contar por todo los números que les dio la integrante de la dinastía Aguilar.

"Entrar a su perfil y ver que sus videos más virales son donde la mencionan y por eso sus cuentas crecieron", se lee en el centro del video mientras aparecen todos hablando de Ángela. En el final sale la leyenda: "Se dice GRACIAS", en el video realizado por Angelitasvips y que sería compartido por la cantante.

Ante este video, Dayane no se quedó callada y reaccionó con otra publicación donde habla de la indirecta que le mandaron. La creadora de contenido contestó informando que le habían dedicado ese video a ella y a otras personalidades que cubren el mundo del espectáculo en México. Chrissel enseñó que Ángela había compartido el video de paso leer uno de los comentarios donde la etiquetaron, a lo que respondieron escribiendo: "gracias por avisarles que la comida está servida, otra vez".

"Pues miren, para que me hago, la neta. Todos sabemos que la polémica de Ángela Aguilar y Cristian Nodal fue la más fuerte el año pasado... Yo la neta, lo que le admiro a Ángela es que no nos haya bloqueado, ni ella ni su esposo... porque si hay artistas que no aguantan y luego nos andan bloqueando, pero bueno Bellakath ya me desbloqueó. Han aguantado las polémicas de ser figuras públicas y ellos entienden que de su vida siempre van a hablar", dijo Dayane ante el video de las fans de Ángela.

"Pos la neta Gracias", dijo Chrissel para terminar con el video y dejando claro que no tiene problemas en asegurar que Ángela es una de las estrellas del espectáculo que más números les ha dado.

Fans de Ángela Aguilar se burlan de Eddy Nieblas tras comentar su video

Además de Dayane, otros creadores de contenido han reaccionado al video de las Angelitasvps. En el caso de Eddy Niebla, quien se indica que tiene el "Chismesito bomba" en su perfil de TikTok comentó la publicación del video, ya que también aparece entre los que criticaron a Ángela. Las fans, sin dudaron se burlaron del comentario con otra publicación.

"Ayyy oraaaa tampoco eh, está bien que sí, pero no", escribió Eddy Niebla en el video de TikTok.