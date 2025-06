Alicia Villarreal pidió a su hija, Melenie Carmona, no hablar sobre la denuncia contra Cruz Martínez

Alicia Villarreal continúa con el proceso legal en contra de su exesposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar y aunque ha recibido una ola de apoyo es la ausencia y el silencio de su hija, Melenie Carmona, lo que ha dado de qué hablar. Ante las críticas que ha recibido la joven, fue la cantante quien aclaró que ella le pidió mantenerse alejada de la polémica que rodea a su familia y, por ello, no ha emitido ninguna opinión al respecto.

Todo comenzó en febrero pasado cuando se dio a conocer la presunta agresión de Cruz Martínez contra Alicia Villarreal, la cantante confirmó lo que comenzó como un rumor ya que durante su concierto en Zitácuaro, Michoacán, esa misma noche hizo la señal de auxilio con la que se pide ayuda en caso de violencia doméstica. Más tarde, la artista conformó su denuncia contra el líder de la agrupación Kumbia Kings.

Alicia Villarreal rompe el silencio y defiende a su hija, Melenie Carmona

Melenie Carmona ha recibido críticas en redes sociales por no expresar públicamente su apoyo a su mamá, Alicia Villarreal, en medio de la batalla legal que sostiene contra Cruz Martínez. Algo que se hizo más fuerte debido a la cercanía que la joven ha mostrado tener con el productor, algo ante lo que la intérprete de “Ladrón” no dudó en defender a su hija aclarando que fue ella quien le pidió no hablar sobre el tema y mantenerse al margen debido al impacto que el tema ha tenido en sus hijos.

“La presión que tiene esa niña no la entiende nadie, nadie la entiende. Ella está en medio de estos dos y de su mamá, a ella le cae todo, recarga todo con ella. ‘Lo único que te digo es que no tienes que dar explicaciones, no des entrevistas, no digas nada en redes sociales, no le tienes que mostrar que apoyas a tu madre a nadie, por mí, lo mas importante para mí es lo que estamos viviendo tú y yo porque somos las dos cabezas fuertes de este núcleo familiar’”, dijo la cantante en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para "El minuto que cambió mi destino".

Alicia Villarreal habla sobre los comentarios de Cruz Martínez y Arturo Carmona

La exvocalista de Grupo Límite habló sobre las declaraciones que han dado Cruz Martínez y Arturo Carmona, padres de sus hijos, en medio del proceso legal y, además de expresar el intenso dolor que experimenta al respecto, lo calificó como injusto debido ya que resta mérito a su labor como madre.

“Realmente siento que sigo yo trabajando yo en ese asiento de la violencia porque la recibo de muchas maneras y formas, entonces en esta parte en la que se involucran los padres de mis hijos también me duele y me lastima porque sus comentarios a veces no son justos, no son ciertos, no son válidos y demeritan mi esfuerzo, mi trabajo, mi lucha, mi constancia, mis desvelos porque yo soy ahí cuando están enfermos, no los papás”, dijo la cantante.