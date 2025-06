Alejandro Sanz demandará a Ivet Playà por difamación y filtran pruebas que la fan miente en sus declaraciones | VIDEO

Ha pasado más de una semana desde que Ivet Playà salió a contar su verdad con Alejandro Sanz, reconociendo que si bien el cantante nunca cometió ningún delito, sí sostuvo una relación sexo-afectiva con ella de un vínculo que nació cuando ella tan sólo tenía 18 años, y él 49.

Luego del escándalo, de las declaraciones del intérprete y de una acalorada entrevista que ofreció Ivet Playà al programa español ¡De Viernes!, no dejan de surgir nuevos detalles sobre el caso. Ahora se sabe que Alejandro Sanz ya estaría preparando la demanda en contra de la joven que se denominaba súper fan, por un caso de difamación ante todo lo que ella misma contó en un video viral y en una entrevista por la que le habrían pagado.

Fue la periodista española Nuria Marin quien afirmó que una fuente muy cercana al intérprete de Amiga Mía y Corazón Partío le confirmó que sí existirá una demanda por difamación en la que los abogados del cantante ya están trabajando; sin embargo, no se conocen todos los detalles.

" Alejandro Sanz ha tomado medidas y va a demandar a Ivet. Esto me lo confirma en exclusiva alguien del entorno muy cercano al cantante que ya está trabajando en la demanda , que entiendo que será por difamación después de lo que contó en el video que publicó en TikTok la semana pasada y en el programa De Viernes", detalló.

La periodista Nuria Marin no sólo reveló que Alejandro Sanz está preparando una demanda contra Ivet Playà, sino también que se acercó a personas que son parte del "entorno" del cantante para corroborar algunos de los datos que la joven contó en ¡De Viernes!, en donde por ejemplo, señaló algunos de sus supuestos encuentros con él, pero que serían falsos.

"Me aseguran que Ivet nunca estuvo en casa de Alejandro Sanz y que en 2019 es imposible que tuvieran cualquier tipo de encuentro porque Alejandro Sanz no vivía en España , sino en Miami ", contó.

En un video que la periodista difundió en redes sociales, detalló que este mismo año el español puso a la venta su lujosa mansión y que fue un futbolista quien la compró, dos fuertes argumentos con los que se desmiente la postura de Playà.

"De hecho, ni siquiera tenía casa en Madrid en ese momento y como he podido comprobar en una búsqueda rápida en Internet, (Alejandro Sanz) había vendido su casa de Madrid a un jugador del Real Madrid que se llama Eden Hazard".

Durante su entrevista, Ivet Playà también aseguró que su cercanía con Alejandro Sanz era tanta que incluso lo acompañaba a los camerinos en eventos; sin embargo, la también tiktoker tuvo acceso a una lista de personas que sí estuvieron invitadas a dicho camerino y la joven no se encontraba dentro.

"El otro día también contó que estuvo en el camerino de Alejandro Sanz en los Premios 40 Principales cuando a él le daban un premio; me dicen que esto es completamente falso. Me han dado el listado de personas que estaban en ese camerino ese día e Ivet not found, según el entorno de Alejandro Sanz", concluyó.