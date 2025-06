Valentina Gilabert responde a hate en redes y revela cómo ha sido su recuperación: "Mucha fisioterapia y mucho esfuerzo"

Han pasado más de cuatro meses desde que la influecer Marianne Gonzaga apuñaló a la modelo Valentina Gilabert, quien estuvo varias semanas hospitalizada por las graves heridas en distintas partes de su cuerpo y razón por la cual sus padres notificaban casi a diario que su hija estaba luchando por su vida. Aunque al poco tiempo la también tiktoker logró salir del hospital y dar su primera entrevista sobre lo sucedido, su caso sigue siendo muy comentado en redes sociales.

Este fin de semana Valentina Gilabert le puso un alto al hate por quienes cuestionan su rápida recuperación, además que la revictimizan a ella y a su familia, para explicar lo duros que han sido los últimos meses, además que se ha tenido que someter a tratamientos, por ejemplo de fisioterapia, para recuperar la movilidad de su mano, donde fue más herida.

A través de su cuenta de TikTok, la modelo de 18 años compartió un nuevo video en donde una usuaria la habría revictimizado al asegurar que la herida de su mano no fue tan grave como la había pintado su madre, Maureen Papon, quien en su momento destacó que las lesiones eran severas.

"No es por minimizar lo que le sucedió, pero la mamá dijo que tenía la mano despedazada", se lee en un comentario que la influencer contestó mostrando la limitada movilidad que tiene en su mano.

Así respondió al hate en redes. (Foto: TikTok @tinnysuuu)

En un video que ya acumula más de siete millones de reproducciones, la víctima compartió cómo con el paso de los meses ha logrado recuperar la movilidad de su mano, por ejemplo al rotarla o cerrarla en puño, además de mostrar la cicatriz que le quedó a cauda de las heridas en el dorso de la mano.

Allí mismo, añadió un breve mensaje con el que respondió al hate y comentarios en los que la revictimizan tras cuatro meses de ser víctima de Marianne Gonzaga, además de la vinculación a proceso de otros dos posibles cómplices de este crimen. En sus palabras, añadió:

"Y tenía razón, ha sido mucha fisioterapia y mucho esfuerzo. Si estaba muy mal, pero gracias a Dios me he recuperado muy pronto", escribió.

Luego de esas declaraciones virales, la influencer recibió el apoyo de sus seguidores con comentarios como: "Qué miedo las personas que justifican lo que hizo Marianne", "retrocedimos cuando se culpa a la víctima y no a la culpable", "para la gente la víctima solo es buena si se muere, si queda viva no" y "los comentarios solo me hacen pensar que hay tanta gente que es un peligro latente".