¿Se divorcian? Poncho De Nigris confirma que hay una crisis en su matrimonio con Marcela Mistral

Después de rumores de un posible divorcio, Poncho De Nigris rompe el silencio y habla de cómo se encuentra en este momento su matrimonio con Marcela Mistral. El actor reveló que las especulaciones son ciertas y en efecto está pasando por una crisis matrimonial con su esposa, sin embargo, mencionó que está dispuesto a trabajar en sus problemas porque no quiere estar alejado de sus hijos.

La participación de la pareja en el reality show Juego de Parejas de Canela TV ha mostrado aspectos de su vida matrimonial que pocos conocen. Según las declaraciones hechas por Poncho durante un video en vivo en su perfil de TikTok, haber entrado al programa les generó diversos problemas, entre ellos una crisis en su relación.

Y es que, la pareja ha estado involucrada en una serie de polémicas en el reality, la más reciente se dio a conocer hace poco cuando el presentador tuvo una actitud que internautas tomaron como coqueteo con la actriz Sury Sadai, aunque Poncho se defendió al decir que eso fue lo que la producción le pidió. Cabe destacar que el programa se grabó en noviembre del año pasado y se estrenó en mayo, por lo que recientemente se ha dado a conocer todo lo que ocurrió entre ellos durante las grabaciones.

Durante un en vivo en su perfil de TikTok, Poncho De Nigris confesó que sí están pasando por una crisis matrimonial, aseguró que es normal y que todas las parejas las enfrentan pues con el tiempo y como personas cambian y hay cosas que ya no le gustan de la otra persona, pero se tiene que hablar para resolverlo.

Durante el video, De Nigris reveló que tanto para él como para su esposa Marcela son muy importantes sus hijos, por lo que no estarían dispuestos a separarse de ellos. Poncho señaló que para él sería muy difícil y triste alejarse de sus tres pequeños y definitivamente no estaría dispuesto a hacerlo.

"Tenemos algo muy valioso que son los hijos y no tenemos corazón para dejar solos a los niños, no tenemos corazón para eso, no podría yo vivir sin mis hijos, no podría estar viviendo sin ellos, sería muy difícil la vida, y sería muy triste y no me la pasaría bien", explicó.