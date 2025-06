Rocío Sánchez Azuara estalla contra mujer que llama "La Paloma" a su hija por ser migajera: "Muy agresivo, muy fuerte" | VIDEO

El famoso término "migajero" o "migajera" llegó hasta las pantallas del programa Acércate a Rocío, en el que se expuso un caso en el que una madre busca que su hija se de a respetar, pues asegura que solo busca migajas de amor. Pero hubo algo que llamó la atención y fue cuando la mujer de la joven llamó a su hija "la paloma", apodo que llamó la atención de la conductora Rocío Sánchez Azuara, quien inmediatamente tuvo una reacción de molestia.

Durante el programa, Beatriz, una madre de familia expuso que a su hija le dicen "la paloma" porque le gusta recoger migajas. Y aunque asegura que ya habló con ella para que no actúe de esta manera con su pareja, es algo que no ha podido conseguir por lo que se ha unido a las personas que le dicen por este sobre nombre.

Por su parte, Jessica (la hija) asegura que su madre solo se la pasa burlándose de ella, e incluso le envía memes o videos relacionados con las personas "migajeras", algo que toma como insulto y sin respeto. Ella asegura que no la deben de juzgar y que a nadie lastima actuando de esta forma.

Al iniciar el episodio, muy a su forma y con el carácter que define a Rocío Sánchez Azuara, le cuestiona a Beatriz por qué le dice "La Paloma" a su hija Jessica, pues considera que es un apodo muy fuerte, además de que le parece muy doloroso que una madre le diga de esta manera a su propia hija. Pero lo que la mujer no se esperaba era que le diría que las mujeres aprender a amar igual que su madre, comentario que la dejó callada.

"A mí me parece muy agresivo y fuerte que te estén bulleando de esa manera pero más me lo parecería que fuera mi propia madre quien me estuviera recordando y diciendo un apodo que está exaltando algo muy negativo en mí. ¿Tú crees que va a entender si tu la agredes con comentarios?, porque sé que hasta le mandas frases y videos", sostuvo Rocío.

Los comentarios en el video de YouTube que lleva por nombre "Mi hija es una migajera" no se hicieron esperar, y sorpresivamente, cientos de usuarios han defendido a la madre de la joven, pues aseguraron que ella simplemente fue estricta con su hija para que después ningún hombre quiera juga con ella. Mientras que otros usuarios señalan que en efecto, la hija solo está repitiendo las conductas que ha visto en su madre.

"Apoyo totalmente a la mamá, en serio, esas necedades terminan chocando a los demás, llega el momento en que ya no se puede tratar de hablar con ellos", "la madre detonó, el actual carácter de la hija, qué pena que la madre no reconozca que ella lo provocó", "Hay ocasiones en que las actitudes de nuestras hijas ya nos cansan no entienden no comprenden les hables como les hables", dicen algunos de los comentarios.