Paola Suárez revela que le negaron su VISA y destapa el trato que recibió cuando acudió al trámite

Paola Suárez relató cómo fue tratada durante la entrevista para tramitar su visa estadounidense, misma que le fue rechazada y contó qué fue lo que le preguntaron antes de que se la negaran. Según declaraciones de la integrante de Las Perdidas desde que llegó aseguró que la vieron de una forma extraña y tras una sola pregunta le informaron que su trámite no fue a su favor, algo que la puso muy triste.

Durante el más reciente episodio del programa de YouTube de Karla Díaz, Pinky Promise, la influencer contó que no ha podido viajar a Estados Unidos porque no le aceptaron la visa hace unos meses que fue a tramitarla, situación que le pareció muy extraña porque pensaba que contaba con lo necesario para que se la aprobaran.

Aunque lo relató con el humor que la caracteriza, con tristeza contó que a pesar de que fue asesorada para la entrevista de la visa, no entiende por qué le negaron la visa si cuenta con un patrimonio estable, además de que trabaja para una agencia, tiene propiedades y un automóvil. Sin embargo, lo volverá a intentar el año siguiente.

Paolita Suárez expresó que en cuanto llegó a su cita de visa sintió que la vieron extraño, además observó que uno de los cónsul se veía muy estricto, por lo que pensó que si le tocaba con él se la negarían y así fue. En cuanto pasó le preguntó a qué iba a Estados Unidos, mencionó que no pasaron ni 15 segundos cuando le dijo que su visa había sido denegada.

"En cuanto entré, no te miento, así te lo juro por mi San Juditas que el señor me vio con ojos de... En cuanto llegue con él (el consul) me dijo ¿a qué vas para allá? y nada más se le quedó viendo a la pantalla, no duró ni 15 segundos y me dice 'tu visa ha sido denegada", contó.