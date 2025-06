Paola Suárez, de las Perdidas, confirmó que estará en La Casa de los Famosos 3 | VIDEO

La nueva temporada de La Casa de los Famosos 3 está cada vez más cerca de comenzar, por lo que cada día se empiezan a filtrar algunos de los nombres de los posibles participantes. En esta ocasión fue la propia Paola Suárez, integrante de 'Las Perdidas'. la que se encargó de revelar que formará parte de uno de los reality shows más polémicos de la actualidad en la televisión mexicana. A pesar de todavía no tener a ningún confirmado. Paola reveló, sin querer, que ella formará parte del elenco.

La producción a buscado mantener en secreto a todos los participantes que estarán en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 3, donde se espera que las risas no paren y muchos cambios; pero Paola Suárez, en un descuido, reveló que estará haciendo su debut en la televisión mexicana en el show donde Wendy se alzó como la ganadora de la primera temporada. La noticia la daría a conocer a través de una transmisión en vivo.

Durante el en vivo que estaba realizando Vanessa Vázquez, mejor conocida como Vanessa Labios 4K. En el plano sólo se encontraba la influencer cuando se escuchó la voz de Paola expresando que estaría en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 3. Estas palabras causaron revuelo de inmediato en el chat, ya que estarían confirmando a uno de los participantes, pero también que todos los indicios que venía dando de tiempo atrás eran sobre el proyecto de LCDLFM.

"Voy a entrar a La Casa de los Famosos", dijo Suárez a lo que Vanessa respondió con sorpresa indicándole que no. Ante el error cometido, Paola habría mostrado indiferencia y diciendo "ni modo". El tema terminó con la dueña del canal diciendo que no se había escuchado nada, por lo que no había que preocuparse.

A Paola Suárez se le escapó decir que estará en #LaCasaDeLosFamososMx



Paola: Que me conozcan como soy por qué voy a entrar a la casa de los famosos. pic.twitter.com/4OeDUwNYYV — La Wendy (@LaWendyGuevara) June 21, 2025

¿Cuándo comienza la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 3?

Se tiene que recordar que queda prácticamente un mes para que se de inicio a la nueva temporada del reality show más polémico de la televisión mexicana, por lo que la producción no tarda en comenzar a dar los nombres de todos los famosos que se encargarán de llenar de emoción, tensión y de poner los nervios a flor de piel por las próximas semanas a todo el país. La fecha en la que comenzará el programa será el 27 de julio.

De acuerdo con algunos informes, los participantes comenzarán a ser revelados hasta el 30 de junio, por lo que se debe estar pendiente a partir del último día del sexto mes quién será el primer invitado a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Por ahora se tienen las sospechas de nombres como Olivia Collins, Alexis Ayala, Facundo, Andrés Vaca, Aaron Mercury y Ninel Conde.

Paola sería una de las integrantes del elenco de la temporada 3 de LCDLFM (IG: paolitasuarez28)

Solo queda esperar a que la producción, en compañía de los diferentes programas de Televisa, presenten a todos los integrantes que darán vida a La Casa de los Famosos México 3, donde se espera una combinación entre juventud, experiencia, personas de la televisión y algunos otros nombres del internet; tal y como lo hicieron en las temporadas anteriores.