Muere Lynn Hamilton, querida actriz de "Los Walton" y "Sanford and Son" a los 95 años

El cine y la televisión estadounidense acaban de perder a una de sus grandes estrellas de la pantalla después del terrible fallecimiento de la actriz Alzenia Lynn Hamilton, mejor conocida como Lynn Hamilton, y quien destacó en el entretenimiento por sus participaciones en series como Los Walton, Sanford and Son o Roots: The nex generation.

De acuerdo con los detalles que reveló el publicista de la actriz, Calvin Carson, Lynn Hamilton falleció el pasado 19 de junio de 2025; sin embargo, fue en las últimas horas cuando la noticia de su muerte estremeció el mundo del entretenimiento. La famosa que siempre será recordada por sus personajes de Donna Harris o Verdie Grant Foster, perdió la vida a la edad de 95 años y rodeada de su familia.

Carson fue quien dio a conocer la triste noticia por medio de un largo mensaje publicado en Instagram y donde recordó algunos de los retratos con los que ahora será recordada la mujer que más que actriz, también fue una gran amiga.

"Su ilustre carrera, que abarca más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento, motivando a audiencias de todo el mundo a través de su trabajo como modelo, actriz teatral, cine y televisión", escribió en un post.

Así la despidieron. (Foto: IG @calvincarson67)

Al dar la noticia y recordar que Lynn Hamilton dejó huella en el cine, recordó que sus proyectos más recordados son Sanford and Son, donde interpretó a la enfermera Donna Harris, su personaje más icónico. Sin embargo, también añadió otros programas como Generations (la primera telenovela negra), además de Dangerous Women, A Dream for Christmas, The Waltons, The Jesse Owens Story, The Practice y Lady Sings the Blues.

"Su muerte marca el fin de una era, pero su legado seguirá inspirando y elevando a las generaciones futuras", dijo.

¿De qué murió Lynn Hamilton?

Se sabe que la actriz Lynn Hamilton murió de causas naturales. El incidente ocurrió el pasado jueves 19 de junio, y se sabe que el deceso fue muy pacífico en el hogar de la actriz, donde además estuvo acompañada por su familia; el representante de la famosa resaltó la presencia de los nietos, que le dio su único hijo con Frank S. Jenkins, con quien se casó en 1964 y quien falleció en 2014.

Tras el fallecimiento de la actriz, las redes sociales estallaron con mensajes de despedida, "ella era tan hermosa, rip", "mis condolencias, ella vivió una vida larga y plena", "era extremadamente talentosa, condolencias a su familia", "Definitivamente se le va a extrañar" y "que descanse en paz", se lee en los comentarios del mánager.