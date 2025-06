María Sorté habla de su retiro y el motivo por el que le diría adiós a las telenovelas

Marisela Harfuch Hidalgo, nombre real de Maria Sorté fue la invitada especial de Yordi Rosado en el estreno de su reciente podcast, la actriz y cantante de 70 años habló sobre su vida frente a las cámaras, en el escenario y también qué es lo que pasará cuando se retire de su trabajo en las telenovelas.

María Sorté es una de las celebridades más queridas del espectáculo, su participación en telenovelas de la talla de “El privilegio de amar”, “Fuego en la sangre” y la última “Las hijas de la señora García”, le han brindado un lugar especial en la televisión mexicana en donde cuenta con millones de seguidores que siguen de cerca su trabajo y la consideran de las mejores actrices.

La famosa compartió con Yordi Rosado pasajes de su vida, entre los que destacan la participación que tuvo en la película “El barrendero” al lado de Mario Moreno “Cantinflas”, anécdotas con el fallecido cantante Juan Gabriel a quien consideró su amigo y gran maestro, así como también la satisfacción de encarnar importantes personajes en las telenovelas más relevantes de la televisión en México.

En uno de los momentos de la entrevista, ya casi al final Yordi Rosado cuestiona a María Sorté sobre si ha pensado alguna vez en el retiro, puesto que la famosa empezó su carrera cuando apenas tenía 19 o 20 años, por lo que a la fecha ya se han cumplido más de 50 años de carrera en los escenarios.

María Sorté fue muy puntual en mencionar que no piensa en el retiro, es por lo que por el momento solo acepta personajes que brinden algo a su carrera como actriz, además que no hace un trabajo tras otro, pero también dejó claro que se despedirá de su profesión cuando el público lo decida.

“Yo pienso que el público es el que te retira, a mi no me gusta hacer una telenovela tras otra y tras otra, antes lo hacía, pero ahora me espero un poquito, para que me llamen de un personaje bueno, de un personaje padre”, dijo María Sorté.