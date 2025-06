Luis Alberti conquista con sus personajes porque les saca el lado humano

Luis Alberti sabe que son más los mexicanos que están del “lado bueno de la historia, que del mal”, por eso, aunque trabaje en proyectos donde se habla de sicarios o el crimen organizado, busca mostrar el lado humano de de los personajes, como en “Rosario Tijeras”, donde interpreta al hermano de la protagonista.

Su interpretación se ganó el corazón de la audiencia en la primera temporada, al ser ese hermano que cuidaba y protegía a ‘Rosario’, incluso quería que dejara ese mundo de violencia, si bien salió de la historia porque murió, la gente pedía su regreso y hasta esta cuarta entrega, los escritores y el equipo encontraron la manera de hacerlo, de forma digna.

“Lo convertí en un hombre atento, cariñoso, dedicado, una persona noble, por esa razón, cuando terminó la primera temporada surgió la idea de revivirlo, pero no estuve de acuerdo, porque si esto lo consumen las infancias, no es buen mensaje, ya de por sí es un sicario encantador, no quería hacerlo inmortal, pero su regreso ahora es diferente, viene del más allá”, contó.