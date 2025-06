¿Le pueden quitar la VISA a Alejandro Fernández tras el conflicto con Policía de Miami?

Alejandro Fernández se convirtió en tendencia gracias al espectacular show que dio en Miami, Florida, pero también debido a que reveló que previo a su presentación en el Kaseya Center vivió un encontronazo con la policía de Estados Unidos que casi hace que lo deporten. Tras esta declaración, es momento de hablar sobre la posibilidad de que le quiten la visa de trabajo en la Unión Americana. Se tiene que recordar que en los últimos meses se le han negado los permisos laborales a muchas bandas del regional mexicano.

Tras el incidente con el oficial a fuera de la casa del Miami Heat, los fans del Potrillo tienen la duda de si las autoridades le pueden quitar el permiso de trabajo en las Tierras del Tío Sam. Ahora es momento de revelar si existe la posibilidad de que le quiten el permiso para realizar los conciertos que tiene programados en Estados Unidos. Se tiene que recordar que tiene evento este domingo en Estero, Florida, pero también en el mes de septiembre en Texas, Las Vegas y California.

Alejandro Fernández no debería perder la visa de trabajo por el altercado que vivió con un oficial en Florida, esto debido a que no fue detenido por el policía con el que tuvo el enfrentamiento; pero no se puede descartar que las autoridades abran una carpeta de investigación para analizar el caso. Se tiene que recordar que en los últimos meses a varios cantantes y agrupaciones del regional mexicano se les ha negado la visa de trabajo, por lo que al hacer público el problema con el Policía de Florida podría tener represalias en su contra.

Alejandro Fernández no debería perder la visa de trabajo tras el altercado con el policía en Miami (IG: alexoficial)

El problema que vivió Alejandro Fernández con la Policía de Florida

El integrante de la dinastía Fernández reveló en la parte final de su concierto en el Kaseya Center cómo el problema que vivió con el oficial que se encontraba en las inmediaciones del inmueble donde se iba a presentar. Alejandro dejó claro que movió un cono para poder entrar a la arena después de ver que el policía no se encontraba en la patrulla y necesitaba moverlo para ingresar a dar el concierto. Cuando movió el cono, llegó el oficial para arremeter en su contra, el cantante aseguró que casi lo meten a la cárcel y lo deportan.

"Estaba trayendo la camioneta para entrar a la arena, de repente agarré uno de los conos… había una patrulla y no estaba el oficial. Agarramos el cono para entrar a la arena y el oficial se nos vino encima y casi nos metían a… casi nos deportaban", dijo el Fernández antes de invitar a la gente a tener cuidado.

Tras este mensaje, Alejandro Fernández le pidió a la gente a mantener la calma y no hacer ningún tipo de "desmadre", ya que la situación está complicada en los Estados Unidos con el tema de las deportaciones. El Potrillo cerró su concierto gritando ¡Viva México! y recordándole a sus fans que los quiere muchos por hacer un sueño hecho realidad.

El Potrillo aseguró que solo movió un cono y el policía casi lo deporta (IG: alexoficial)

¿A qué artistas mexicanos se les ha negado la visa de trabajo en EEUU?

Recientemente las autoridades de Estados Unidos han rechazado algunas vistas a grandes exponentes del regional mexicano debido a que cuentan con canciones que han apología del delito, por estar "vinculados" con algún tema del crimen organizado, entre algunas otras razones. Entre los nombres más destacados se encuentran: Grupo Frime, Lorenzo de Monteclaro, Los Alegres del Barranco, Julión Álvarez y Espinosa Paz, por mencionar a algunos de los afectados.