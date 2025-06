Kunno defiende a Belinda ante la polémica por supuesta indirecta para Ángela Aguilar

Cuando parecía que la polémica se detenía para Kunno, el tiktoker se ha colocado de nuevo en el ojo del huracán debido a la estrecha amistad que sostiene con Ángela Aguilar ya que en días recientes dio de qué hablar cuando se sumó al trend de Belinda con la canción “Heterocromía”. Y es que usuarios han señalado que la cantante lanzaría una indirecta a través de sus redes sociales, algo ante lo que el influencer se pronunció defendiendo a la también actriz.

“Papi Kunno”, como se hace llamar el influencer, ha recibido fuertes críticas debido a la amistad que sostiene con la menor de la dinastía Aguilar, pues usuarios recordaron las veces que también se mostró cercano a Cazzu y Belinda, exnovias de Christian Nodal. Además, en medio del escándalo que rodea a la “Princesa del regional mexicano” el influencer se sumó al trend de Belinda con el tema “Heterocromía”, lo que algunos internautas consideraron como una traición para su amiga.

Belinda celebra en grande el éxito de su canción “Heterocromía” que es parte de su nuevo álbum “Indómita” y del que surgió un trend que gana cada vez más relevancia en TikTok, donde fans han publicado su versión de los que algunos han sido replicados por la cantante. Entre ellos el del usuario “Gucci Diary” en el que involucró a Ángela Aguilar, sin embargo, al ser compartido en Instagram por la artista fue tomado como una indirecta para la hija de Pepe Aguilar generando de inmediato gran alboroto.

Al respecto, Kunno no evitó ser cuestionado sobre la polémica por el trend y sorprendió al defender a la intérprete de "Luz sin gravedad" asegurando que pudo haberse tratado de un error ya que el video fue eliminado de sus historias en Instagram tan sólo minutos después. Esto también le ha costado comentarios negativos al influencer, pues algunos usuarios aseguran que le estaría dando la espalda a Ángela Aguilar.

"Esto está muy fuerte. Yo creo que es alguien del equipo, no creo que sea ella directamente, se le chispoteó. A mí también se me ha chispoteado darle un like a ciertas cosas”, dijo en un encuentro con los medios retomado por "Venga la Alegría".

El creador de contenido y modelo también recibió críticas por sumarse al trend de Belinda, pues algunos lo señalaron de "traicionar" a su amiga. Al respecto, indicó en que la controversia entre las cantantes ha sido creada por los propios fanáticos y usuarios en redes sociales ya que entre ellas no existiría ningún conflicto por lo que tampoco teme sumarse a las tendencias sin que esto signifique mostrar una postura apoyando a alguna de ellas.

"Yo me llevo súper bien con Belinda, estoy feliz de que esté rompiendo récords con su álbum, me encanta el TikTok que subió de Loro Piana, la admiro. También a Ángela, saben que ha sido una persona que me ha apoyado en aspectos de mi vida que no sabía ni yo que necesitaba un apoyo”, añadió.