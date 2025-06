Gustavo Adolfo Infante recuerda el día que vivió la violencia de Cruz Martínez en vivo: "Sí son muy, muy agresivos" | VIDEO

Alicia Villarreal vive un momento bastante complicado en el ámbito personal desde que comenzó el proceso legal por violencia contra Cruz Martínez. La cantante de regional mexicano no ha podido hablar todo lo que quisiera por recomendación de sus abogados y en pro de su proceso, pero en esta ocasión el que confirmaría que el exesposo de la Güerita Consentida es violento sería Gustavo Adolfo Infante.

La Jefa acudió a 'El Minuto que cambió mi Destino' con Gustavo Adolfo Infante. Durante la entrevista, la cantante de regional mexicano recordó algunos momentos complicados de su relación con Cruz Martínez como: la primera vez que lo cachó siendo infiel el motivo por el que aguantó tanto la violencia del productor música y algunos otros temas. El que se volvió tendencia fue cuando el periodista de espectáculos confirmó que él había sufrido violencia por parte de Martínez y de toda la banda de Kumbia Kings.

Gustavo Adolfo le preguntó a Alicia si de verdad su exesposo era violento. Villarreal, en lugar de contestar le recordó que el sabía esa respuesta y lo invitó a contar lo que había pasado en Acapulco. Infante relató que realizó una pregunta para la banda donde cuestionaba el motivo por el que habían cantado con playback. Lo que no se esperaba era que iba a terminar siendo agredido.

"Yo les voy a decir. En Acapulco, el grupo -Kumbia Kings- había hecho una presentación que habían cantado con playback y al preguntarles yo, ¿por qué habían cantado con playback? si fui agredido a golpes por el grupo Kumbia Kings", recordó Gustavo Adolfo.

Gustavo Adolfo recordó lo que vivió en Acapulco con los Kumbia Kings (IG: elminutotv)

Gustavo Adolfo Infante confirmó que fue agredido por Kumbia Kings

"Qué horrible, qué horrible actitud", dijo Alicia Villarreal previo a que Gustavo Adolfo Infante recordara que fue gracias a la seguridad de Televisa que pudieron detener lo que estaba ocurriendo. El periodista de espectáculos dejó claro que de no ser por el equipo de seguridad que intervino, no sabe como hubiera acabado la agresión que sufrió a manos de Cruz Martínez y todos lo integrantes de la banda Kumbia Kings.

"Fue horrible. O sea si no hubiera entrado la seguridad de la empresa Televisa... quién sabe que hubiera pasado. Sí son muy, muy agresivos", dijo Gustavo Adolfo Infante para recordar el momento en el que vivió la violencia de Cruz Martínez y toda la banda de Kumbia Kings.

Tras este comentario, Alicia Villarreal dejó claro que con esa historia ella no tenía nada que decir. Posteriormente confirmó que ella sólo está hablando de su experiencia y su punto de vista y dejó claro que la gente con la que trabaja Martínez no la ha respetado, por lo que ella prefiere no meterse con su trabajo. Villarreal aseguró que son totalmente ajenas a su relación y ni siquiera convive con ellos.