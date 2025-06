Cristina Saralegui regresa a la televisión con una entrevista exclusiva a Karol G, ¿cuándo y dómo ver El Show de Cristina?

El legendario programa de El Show de Cristina volverá a la pantalla chica en una transmisión especial emitida por Univisión, donde la icónica Cristina Saralegui entrevistará en exclusiva a la Karol G. El reencuentro con las cámaras se da a 16 años del final de El Show de Cristina, el cual marcó una era en la televisión hispana entre 1989 y 2010.

En el adelanto que fue lanzado por Univisión se puede ver que la entrevista se centrará en Tropicoqueta el nuevo álbum de Karol, pero también se abordará en torno a la vida personal y profesional de la cantante colombiana, su impacto global y su próxima gira. Ambas compartirán momentos emotivos, entre anécdotas personales y reflexiones sobre los desafíos de ser mujer en la industria del entretenimiento.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado un regreso permanente de Cristina Saralegui a la televisión, este especial ha generado gran expectativa entre sus seguidores, especialmente entre la comunidad latina al tratarse de dos grandes personalidades.

| Foto: Instagram @univision

¿Cuándo se estrena la entrevista de Cristina Saralegui a Karol G?

La entrevista que marcará el regreso de Cristina Saralegui a la televisión se estrenará el lunes 23 de junio de 2025 a las 7 pm por Univsión y VIX. Así, Cristina retomará su rol de entrevistadora frente a Karol G, una de las cantantes más influyentes del momento, igual que como lo ha hecho con otras grandes estrellas de la música como Shakira, Jennifer López, Celia Cruz, Julio Iglesias, Ricky Martin, Gloria Estefan y Celia Cruz.

"La colombiana cumplirá uno de sus sueños y hablará sobre su nuevo álbum Tropicoqueta y revelaciones inesperadas", dice el anuncio previo al estreno.

¿Por qué se acabó El show de Cristina?

El Show de Cristina se transmitió por última vez en 2010 tras 21 años al aire, y aunque Univisión lo presentó como un “cierre natural”, Cristina Saralegui ha declarado que no fue una decisión propia, sino una cancelación impuesta por la cadena. El canal afirmó en ese momento que querían renovar su programación y dar espacio a formatos más modernos y mencionaron que era algo relacionado con la evolución de contenidos, no como un conflicto personal.

Por su parte, Saralegui ha mencionado varias veces que: “Yo no me fui, me despidieron", que no fue consultada sobre la decisión y que el fin del programa fue una sorpresa para ella. Agregó que le dolió, no por el trabajo, sino por la falta de respeto hacia su trayectoria.