Arturo Carmona no le desea el mal a Alicia Villarreal: "No busco ser su enemigo"

Luego de que la periodista Blanca Martínez, conocida como La Chicuela, rescatara una carta escrita por Alicia Villarreal en 2001 en la que presuntamente relataba un episodio de violencia durante su matrimonio con el actor Arturo Carmona, el exfutbolista rompió el silencio para negar tajantemente haberla agredido y asegura que no le desea el mal ni quiere ser su enemigo.

La polémica resurgió tras la lectura pública de la carta que Villarreal habría enviado a La Chicuela, en la que narraba haber sido víctima de jaloneos, cachetadas y azotes por parte de Carmona. Sin embargo, el actor rechazó estas acusaciones en una entrevista para el programa Ventaneando.

Carmona acusó a la periodista de revivir un episodio que, asegura, ya estaba superado, y del cual ella misma le habría ofrecido disculpas en su momento. “Me sorprende que después de más de 25 años quieran volver a manchar mi nombre. La Chicuela sabe que se equivocó en ese entonces, incluso me pidió perdón”, afirmó.

El actor rechazó estas acusaciones de Villarreal | Foto: IG @lavillarrealmx

Arturo Carmona está tranquilo y no busca guerra con Alicia Villarreal

Arturo Carmona dejó claro, que si bien, es una persona temperamental, sabe canalizar su energía y no de forma violenta, por el contrario. Aclaró que no es violento, ni agresivo y mucho menos golpeador, su conciencia está tranquila y no busca guerra con su exesposa Alicia Villarreal, ni le desea el mal, pues es la madre de su hija y una mujer que amó en el pasado.

“Mi conciencia está tranquila en todos los sentidos (...) “Yo soy de las personas que no puede declararle la guerra a alguien que amé en algún momento... no busco ser su enemigo, desearle lo peor a una mujer que es la madre de mi hija”, dijo en entrevista para TV Y Novelas.

Aclaró que no es violento, ni agresivo y mucho menos golpeador | Foto: IG @arturo.carmona

Arturo Carmona pide que se deje de lucrar con un tema resuelto

Harto de las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos mese pide que se deje de lucrar con los problemas personales ajenos. Especialmente cuando ha pasado tanto tiempo desde que sucedieron y aún más cuando quedaron en el pasado y se resolvieron.