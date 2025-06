Alejandro Fernández sufre incidente con la policía de Estados Unidos y pide tener cuidado: "Anda bien brava" | VIDEO

Alejandro Fernández fue todo un éxito en Miami, pero un problema con la policía de Florida llevó al exponente del regional mexicano a terminar su concierto con un llamado a guardar la calma. El hijo de Vicente Fernández no dudó en despedirse de la gente en el Kaseya Center y contarles el encontronazo que tuvo con la policía previo a comenzar el concierto en la casa del Heat. El cantante aseguró que casi lo deportan.

El cantante del regional mexicano no dudó en contarle a sus fans el momento que vivió con un oficial que se encontraba a las afueras del a arena donde se iba a presentar en Miami. El Potrillo reveló que iba a retirar un cono para poder entrar el Kaseya Center, pero al mover el objeto el oficial, que no se encontraba en su patrulla, llegó para arremeter contra él. Fernández explicó que casi los deportan por mover el cono que no lo dejaba entrar al lugar donde se iba a presentar.

Alejandro Fernández reveló que un oficial de Miami casi lo deporta por mover un cono (IG: alexoficial)

Alejandro Fernández hace un llamado a tener calma en Miami

El integrante de la dinastía Fernández no quiso pasar la oportunidad de recordarle a todos los asistentes al concierto en el sureste de Florida que deben tener calma y no hacer ningún tipo de relajo o conflicto en las calles, ya que la situación anda compleja en la Unión Americana y cualquiera puede terminar envuelto en un conflicto con la policía de Estados Unidos. Alejandro las pidió que tengan cuidado y que se cuiden mucho en estos días.

"Por favor no hagan desmadres, no hagan nada por favor. Lo que yo digo, ya lo dije y cuando lo tenía que decir. Ahora nada más hay que tener mucho cuidado por favor y cuídense mucho. Mi gente los amo y que ¡Viva México!", dijo Alejandro Fernández.

Próximos conciertos de Alejandro Fernández en Florida

Después de su presentación en Miami, el Potrillo continuará su gira por Estados Unidos este 22 de junio cuando se presente en el Hertz Arena, en Estero, Florida. Después del concierto programado para este domingo, Alejandro Fernández viajará a Texas, Arizona, Las Vegas, Sacramento, Los Ángeles y San Diego, pero estos conciertos serán hasta septiembre, por lo que se espera que para el mes patrio las cosas estén más tranquilas en Estados Unidos.