Adrián Marcelo pide perdón a Belinda y le ofrece un millón de pesos por una entrevista

Adrián Marcelo sigue en polémica en redes sociales, el famoso creador de contenido escribió un mensaje en su cuenta oficial en Twitter para Belinda, pero según el también comediante todo se salió de contexto y el público asegura que insultó a la cantante y actriz, por lo que ahora desea disculparse.

El polémico creador de contenido dio a conocer que quiere disculparse con Belinda y además mencionó que busca charlar con ella sobre su vida y carrera, por lo que la invitó a su podcast para realizar una entrevista en donde hablarán de los éxitos que ha obtenido la estrella desde que empezó su vida profesional cuando era una niña.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los seguidores de Adrián Marcelo, Belinda y de los internautas, por lo que ya hay opiniones divididas de quienes aseguran qué les gustaría ver a la famosa junto al comediante y otros que esperan que la actriz no acuda a su proyecto a pesar de que le ofrece 1 millón de pesos.

“Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario. En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus éxitos. Perdóname, Beli. Amigos x Siempre”, fue lo que mencionó Adrián Marcelo a manera de disculpa.

Adrián Marcelo ofrece 1 millón de pesos a Belinda por una entrevista. Foto capturadepantalla/adrianm10

¿Adrián Marcelo insultó a Belinda?

Todo empezó cuando el influencer originario de Monterrey, Nuevo León llevó a cabo una publicación en la cuenta de X, antes Twitter en la que presuntamente deseaba halagar la inteligencia de Belinda, pero la manera en la que Adrián Marcelo decidió redactar y las palabras que utilizó no estuvieron acorde a su discurso según mencionan los fanáticos de la estrella.

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie”, dice la primera parte del comentario de Adrian Marcelo.

Adrián Marcelo pide disculpas a Belinda. Foto FB/belindapop, Adrianmarcelo

Hasta el momento Belinda no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de Adrián Marcelo por lo que no se sabe su reacción sobre el comentario que llevó a cabo el ex integrante de La Casa de los Famosos México, además tampoco se conoce sobre la probabilidad de que asista o no al podcast que tiene en YouTube en el que el comediante desea conversar con ella y le pagará 1 millón de pesos por asistir