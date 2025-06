Adrián Marcelo es criticado y señalado de colgarse de la fama de Belinda por polémico mensaje

Belinda goza de un arrollador éxito por el lanzamiento de su álbum "Indómita" del que se desprende el tema "Heterocromía" que permanece en el top de tendencias en redes sociales; sin embargo, una nueva polémica la rodea debido al mensaje publicado por Adrián Marcelo con el que desató fuertes críticas de usuarios que no dudaron en defender a la cantante señalando al influencer de misógino y de intentar colgarse de la fama de la también actriz.

La controversia que rodea al influencer regiomontano comenzó con su participación en "La Casa de los Famosos México", en donde llegó como uno de los favoritos y todo cambió tras varias semanas cuando obligado a abandonar el programa debido a su actitud, los constantes ataques y comentarios contra algunas de sus compañeras, en especial contra Gala Montes que no dudó en alzar la voz. El youtuber fue señalado en redes sociales de promover el machismo, la misoginia y la violencia contra las mujeres.

Adrián Marcelo una vez más usó sus redes sociales para pronunciarse sobre temas que ocupan las principales tendencias relacionados con otros artistas, en esta ocasión se trata de Belinda a quien supuestamente habría intentado halagar con un mensaje a través de X, antes Twitter, en el que destaca su talento, belleza e inteligencia para después referirse a ella con un comentario por el que de inmediato fanáticos salieron en su defensa.

"Belinda es mucho más inteligente que cualquier güey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una “pro******” de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz", escribió.