Víctor García llena el Teatro Metropólitan, pone a bailar y cantar a miles de personas

Bien dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y para Víctor García, este viernes 20 de junio será una fecha que quedará marcada para toda su vida, pues, después de más década de estar lejos de los escenarios, el nacido en Ciudad Madero, Tamaulipas se reencontró con su público en la Ciudad de México en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital: El teatro Metropólitan.

En dicho recinto, el cantante logró un sold out en donde miles de personas bailaron y cantaron cada uno de sus éxitos, desde el primer tema que Víctor lanzó a la radio hasta los que acaba de estrenar con el lanzamiento de su nuevo disco “Mi regreso”.

Víctor García hace un recorrido musical

Eran las 20:46 pm cuando comenzó a sonar las primeras notas del éxito “Otra vez”, Víctor salió al escenario con un traje negro que en las solapas tenían lentejuelas, camisa blanca y corbata negra, un outfit muy elegante, el cual le permitió lucirse ante sus miles de fanáticos.

Siguieron temas emblemáticos de la carrera del tamaulipeco como, “Arráncame”, y antes de comenzar a interpretar el tema “Loco por ti”, dedicó unas palabras a su público, que no paraba de aplaudir y gritar de emoción al ver a Victor en uno de los escenarios más importantes de nuestro país.

“No esa una locura, estar loco por alguien, déjenme decirles que yo en verdad, estoy agradecido por todo el amor , por ahí nos dirían que estamos locos porque llevamos juntos más de 22 o 23 años, así que no está descabellado decir que y estoy loco por ustedes y ustedes también están locas por mi”, dijo Víctor García

Foto: Cortesía M4 RECORDS

Víctor hizo un homenaje a grandes de la música

Además de cantar sus emblemáticos temas que lo han llevado a la preferencia del público, Víctor García hizo un homenaje a grandes figuras de la música mexicana a quienes admira y respeta.

Y es que, Víctor interpretó temas como “Secreto de amor”, “Tatuajes” del maestro Joan Sebastian, también el tamaulipeco hizo un homenaje a Don Vicente Fernández con temas como “Un millón de primaveras”, “Estos Celos”, entre otras.

Sin embargo, Víctor no podía dejar fuera al gran Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, con quien tiene una historia muy especial, es por eso que el cantante interpretó temas como “El noa, noa” con el que puso a bailar a todos los presentes. Uno de lo momentos que el público más disfrutó fue cuando interpretó temas de La Sonora Santanera como “La Boa”, “Los Luchadores” y muchas más, pues Víctor sacó sus mejores pasos.

Foto: Cortesía M4 RECORDS

El regional mexicano no podía faltar

La bota y el sombrero, no podían faltar en el show de Víctor García, pues el cantante de 49 años de edad, interpretó algunos covers de Bobby Pulido cómo “Se murió de amor” y “Desvelado”, tema con el que Víctor logró conquistar el mercado del regional mexicano.

El tamaulipeco, además interpretar los éxitos que ya conocemos, interpretó de su nuevo álbum, temas como “No sé de qué manera”, el cual de manera original canta a dueto con Bobby Pulido, además de Hasta dónde me puedo enamorar.

Pero el momento cumbre de la noche de Víctor García en el Teatro Metropólitan llegó cuando el tamaulipeco comenzó a entonar su éxito “Mi Funeral”, eran las 22:17 horas del viernes 20 de junio cuando Víctor hizo retumbar el recinto con este éxito.

Finalmente en punto de las 22:30 horas, Víctor García se despidió de su fiel público con su éxito “Ayer pedí”, miles de voces se unieron para cantar este tema que ha marcado un antes y un después en la vida del cantante.