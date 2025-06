Sergio Andrade reaparece en redes después de que su hija Valentina de la Cuesta se fue de México | VIDEO

Tras años de ausencia en la industria del entretenimiento, la noche de ayer 20 de junio el productor musical Sergio Andrade reapareció en redes sociales y externó que quiere retomar su carrera musical. Su aparición causó intriga, sobre todo porque dio este paso luego de que su hija Valentina de la Cuesta “huyó” de México.

Sergio Andrade, de 69 años de edad, compartió en su canal de YouTube un video que acompañó de un texto mediante el que habla de su faceta como compositor, ya que reveló que volvió a escribir canciones y esto lo tiene feliz porque nuevamente puede expresar sus “sentimientos y emociones para establecer comunicación con el mundo”.

Asimismo, el video con el que Sergio Andrade reapareció se titula “Anda pintándose más versión 2.0”, lo que podría anticipar que retomará su trabajo; de hecho, en el clip presenta lo que sería una nueva canción y se llama “Anda pintándose más”.

Sergio Andrade se hizo presente en su canal de YouTube que estaba inactivo desde 2017 y en el que tiene casi 8 mil seguidores. Hay que recordar que la carrera del productor musical fue en picada a finales de la década de los años 90 porque fue denunciado por rapto, corrupción de menores y violación agravada.

El compositor lideró el llamado el Clan Trevi-Andrade mediante el que operaba una red de menores de edad con el apoyo de otras figuras del medio, como la cantante Gloria Trevi, de 57 años, con quien en aquellos años tuvo una relación sentimental y de quien fue mánager.

Sergio Andrade y Gloria Trevi fueron detenidos el 13 de enero de 2000 en Río de Janeiro, Brasil, donde estaban prófugos. Ambos permanecieron en ese país hasta ser extraditados a México. La cantante estuvo casi tres años encarcelada, pero sin ser juzgada y en espera de su extradición a su país. El compositor fue extraditado en 2003 y en 2005 fue declarado culpable y condenado a siete años y 10 meses.

Valentina de la Cuesta es hija de Karla de la Cuesta y Sergio Andrade, de modo que es fruto de la relación abusiva que durante vivió su madre tras ser reclutada con sus hermanas por el clan Trevi-Andrade. Por su historia familiar, la generadora de contenido, así como su familia, recibió amenazas por las que decidió “huir” de México.

Vía Instagram, la hija de Sergio Andrade expuso lo siguiente:

“Si no he denunciado públicamente las agresiones tan inhumanas que estamos viviendo por los ataques de estas personas es porque no sé hasta dónde puedan ser capaces de llegar. Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida?, no lo sé. Por eso no he declarado nada y ni lo haré porque me muero de miedo”.