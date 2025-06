¿Manelyk se casó con el ganador de La Casa de los Famosos All Star? esta es la verdad

El pasado 2 de junio, llegó a su fin la primera edición de “La Casa de los Famosos All Star” la cual fue transmitida en Telemundo, en esta temporada el ganador fue Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, quien a lo largo de todo el programa tuvo un acercamiento peligrosamente romántico con Manelyk González, quien también participó en el reality show.

Tras el triunfo de “Caramelo” en el concurso, él y Manelyk han estado juntos todo el tiempo, incluso, se les ha visto en románticos viajes, fiestas y hasta desayunos románticos, pues, ahora la pareja ha sorprendido al publicar una foto como si estuvieran en el altar, pero, ¿es verdad que se casaron?

En redes sociales se han viralizado las imágenes de la nueva parejita en pleno altar de bodas, la cual presuntamente se habría celebrado el pasado 15 de junio, pues en un tablero aparece un mensaje en donde dan la bienvenida a sus invitados a su boda.

Mane porta un vestido de novia y como siempre, se ve espectacular, mientras que Caramelo vistió un atuendo más casual en su supuesta boda, cabe señalar que todas las imágenes que se han viralizado, tienen un sello de la televisora por lo que podría tratarse de una exclusiva.

Sin embargo, el comunicador Pablo Chagra, reveló en sus cuentas oficiales de redes sociales lo que hay verdaderamente detrás de las fotos de la supuesta boda de Mane y Caramelo y todo apunta que se trata de una promoción.

“Esto se trata de un programa especial, una publicidad que le llaman, no sé si vaya a salir por las pantallas de Telemundo o de un ressort, pero, se trata de un especial, algo que están grabando para hacer promoción de una cosita que se viene pronto…pero no, no se casó Manelyk para que no tengan eso, pero, de que se ve preciosa, si se ve preciosa de novia…” dijo Pablo Chagra