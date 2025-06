Johanna Murillo reflexiona sobre la presión de los sueños como una directora de orquesta

“Lo más delicioso de las películas es la capacidad de abrir conversaciones”, dijo la actriz Johanna Murillo al hablar de su primer papel protagónico en la película Ceremonia, del director Dan Chávez, que se estrenó en la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en la sección Hecho en Jalisco.

“Lo que importa es que se abra una brecha de pensamiento aunque sea una chiquitita, pero que te abra ahí una posibilidad de pensar algo desde un ángulo que no lo había siquiera considerado”, añadió.

En el filme Murillo da vida a una directora de orquesta de Guadalajara en una profunda búsqueda de significado. Su personaje llega a una edad en la cual aún tiene un sueño por cumplir, luego de convertirse en la primera directora mujer de orquesta en el país, sin embargo, las nuevas formas de entender la música y su personalidad de una intensidad conmovedora se vuelven su gran obstáculo.

“Creo que era algo que yo conocía muy bien. Por suerte me agarró en ese momento de haber pasado esa crisis que estoy segura regresará en algún otro momento de mi vida. Va a ser esta cosa de, ¿estoy fracasando en la vida? ¿Qué es fracasar? ¿Por qué estoy frustrada? ¿Por qué no me siento exitosa? ¿Qué es el éxito? ”, reflexionó sobre su trabajo como actriz.