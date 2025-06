Ivet Playà tacha de depredador sexual a Alejandro Sanz, conductores suspenden entrevista, así fue el momento | VIDEO

A inicios de esta semana la fan de Alejandro Sanz, Ivet Playà, dio de qué hablar en el mundo del espectáculo después de subir un video en redes sociales destapando que tuvo una relación sentimental con el famoso cantante. Lo que generó polémica es que el noviazgo se dio cuando ella tenía 18 años y él 43.

Ante sus seguidores en Instagram, Ivet Playà, dijo que no acusaba de ningún delito al cantante, pero sí se sintió manipulada durante su relación. Por su parte, Alejandro Sanz, lamentó la situación y dio a entender que todo estaba sucediendo pues rechazó participar en un negocio de la joven.

El día de ayer, viernes 20 de junio, Ivet Playà concedió una entrevista para un programa en España en la que habló de las acusaciones contra Alejandro Sanz, uno de los cantantes más famosos en el mundo. La plática no terminó de la mejor manera pues los conductores le pidieron a la joven que abandonara la transmisión.

Durante su primera entrevista después de alzar la voz contra Alejandro Sanz, los conductores del programa le preguntaron a Ivet Playà cuál fue el daño que sufrió durante su noviazgo con el intérprete de "Amiga mía", ya que no entendían muy bien los señalamientos que hizo. Incluso le recomendaron ir a los juzgados para denunciar al cantante.

Ante esta situación la joven dijo que actualmente se encuentra con las emociones bloqueadas pues después de su testimonio otras personas también alzaron la voz. Ivet Playà aseguró que una persona define a Alejandro Sanz como "depredador sexual", lo que provocó incertidumbre entre los conductores.

Tras la declaración de Ivet Playà, los conductores del programa le dijeron que ese tipo de denuncias no las tiene que hacer en televisión, sino en un juzgado. Por otra parte también le explicaron a la joven que se preguntara si lo que estaba haciendo era ético.

"Esa denuncia aquí no la puedes hacer, la puedes hacer un juzgado. Ivet Playà muchas gracias" y "Nosotros no somos jueces, hemos intentando hacerte una entrevista para entenderte, estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en TV, sino en un juzgado. Si hablamos de ética, plantearte si es ético lo que estás haciendo", le dijeron los conductores.