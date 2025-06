"Hoy no me detiene el miedo": amante de El Escorpión Dorado manda indirecta a la esposa del youtuber | FOTO

Durante esta semana, el creador de contenido, Alex Montiel, famoso por su personaje como "El Escorpión Dorado", estuvo en boca de todos después de la entrevista que Adrián Marcelo le hizo a Fabiola Martínez, su supuesta amate. El momento provocó una reacción en Dana Arizu, la esposa del creador del contenido.

Después de que Fabiola Martínez revelara que sí salió con "El Escorpión Dorado" e incluso él le dijo que se quería convertir en padre fuera de su matrimonio, Dana Arizu, subió un mensaje diciendo que no haría caso a comentarios negativos. Por el momento Alex Montiel no se ha pronunciado al respecto.

Después de que Dana Arizu, esposa de "El Escorpión Dorado", subiera un mensaje, Fabiola Martínez, supuesta amante del creador de contenido, registró actividad en su cuenta en Instagram. Al parecer es una respuesta a toda la controversia que ha protagonizado en los días recientes.

La creadora de contenido compartió una reflexión sobre su pasado y la manera en la que enfrenta el presente. Fabiola Martínez dio a entender que está tranquila ante toda la polémica que ha vivido. Aseguró que actualmente es un "ser de luz y fuerza".

"Hoy no me detiene el miedo, ni las dudas, ni el pasado. Hoy me levanto con el alma encendida, porque entendí que el verdadero poder no está en lo que tengo... sino en lo que decido ser", escribió.