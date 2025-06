FELIPE, el niño viral de los hombritos que llegó hasta el nuevo disco de KAROL G | VIDEO

El reciente lanzamiento del álbum "Tropicoqueta" de Karol G marca un nuevo hito en su carrera musical, consolidando su evolución artística y su capacidad para trascender géneros. Este trabajo discográfico, que cuenta con 20 temas, sorprende por la diversidad de sus colaboraciones, incluyendo a artistas como Eddy Lover, Greeicy, Mariah Angeliq o hasta Manu Chao, incluso Marco Antonio Solís.

"Tropicoqueta" no solo ofrece una rica paleta sonora, sino que también se sumerge en temas que van desde lo romántico y confesional, con canciones como "Cuando me muera te olvide" y "No puedo vivir sin él", hasta momentos más bailables muy tropicales.

Un aspecto notable del álbum es su conexión con la cultura pop latina; Karol G se inspiró en personajes icónicos de telenovelas mexicanas para crear el cortometraje que acompaña el lanzamiento, rindiendo homenaje a figuras que marcaron décadas de la televisión. Pero ahí no acaban las referencias, ya que también escribió la letra del tema que le dio nombre al disco, pero sobre la base del "Mambo No. 5" de Dámaso Pérez Prado, en esta letra aparece el niño viral FELIPE.

¿Quién es FELIPE, el niño viral?

Felipe es un niño argentino de cinco años que cautivó a millones de personas alrededor del mundo con un video viral en TikTok. En el clip, el pequeño aparece bailando de una manera muy particular, moviendo sus hombros y ojitos con gracia mientras un payaso, Filito, le pregunta su nombre. La escena, grabada durante el cumpleaños de un alumno de la mamá del niño, se volvió un fenómeno gracias a la espontaneidad del pequeño.

El video no solo se viralizó por la tierna y pegadiza forma de bailar de Felipe, sino también por el entrañable diálogo con el payaso. Filito se acerca y le dice: "Usted, amiguito ¡mirá cómo mueve los hombritos! ¡Mirá cómo mueve los ojitos! Y cómo, y cómo, ¿y cómo se llama usted?", a lo que el niño, con su característica soltura, responde: "¡Fe-li-pe!". Este fragmento se compartió millones de veces, e incluso celebridades y futbolistas de renombre replicaron el gesto de Felipe, convirtiéndolo en un ícono de la ternura en redes sociales.

La historia de Felipe es aún más conmovedora al revelar que el niño enfrentó desafíos de salud desde su nacimiento. Sus padres compartieron que el pequeño no segregaba una hormona esencial al nacer, requiriendo atención médica, y a los dos años fue operado de estrabismo bilateral. Para su familia, el impacto positivo que generó el video fue un "milagro".