Exintegrante del Programa Hoy es la nueva conductora de Venga la Alegría

Este sábado 21 de junio, los conductores de Venga La Alegría en su edición fin de semana, presentaron a la nueva presentadora que se une a ellos y le dieron nuevamente la bienvenida a Rey Grupero, quien tuvo que dejar el matutino debido a que se integró a un reality show.

Debido a lo anterior, Rey Grupero se reintegra a Venga la Alegría Fines de Semana, y junto a él y al resto del elenco, se une Nicky Chávez, quien participó en Masterchef Celebrity y además es hija del campeón Julio César Chávez.

La mañana de este sábado, los conductores del matutino de TV Azteca, se reunieron y le pidieron a “Bruno” que creara a la conductora y compañera perfecta para ellos por lo que pidieron algunos requisitos, entre ellos: “Joven, buena onda, que cocine delicioso, que sea entrona y que se lleve bien con todos”.

Tras hacer sus peticiones de la “máquina”, salió Nicky Chávez quien inmediatamente abrazó a sus compañeras de matutino, entre aplausos, gritos, risas y muchos papelitos de colores se mostró muy emocionada al comenzar esta nueva faceta en su vida profesional.

En entrevista con diversos medios de comunicación para anunciar su llegada al programa matutino, Nicky fue cuestionada sobre si hubo algún tipo de acercamiento para que fuera parte de la Casa de los Famosos México y ella aseguró que sí pero prefirió a Masterchef.

“Sí, de hecho sí hubo acercamiento, si hubo todo, estuve así de firmar, de hecho a mi me había llegado esa invitación un año antes…estuve a punto, pero, me llega la oportunidad de Masterchef en enero y platicando con mis papás y mi gente cercana todos me dijeron que ‘no’”. Dijo Nicky