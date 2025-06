Estaba destinado a ser una estrella del rock, pero un camión lo aplastó dos veces y murió en su prime | VIDEOS

Cliff Burton, el influyente bajista de Metallica, no solo inscribió su nombre en la historia de la música con un estilo innovador y virtuoso, sino que también dejó un vacío inmenso con su trágica e inesperada muerte. Su partida prematura, el 27 de septiembre de 1986, conmocionó al mundo del metal y sumió a Metallica en una profunda tristeza.

Nacido el 10 de febrero de 1962, Cliff Burton desde temprana edad se distinguió por su talento musical y su pasión por el bajo. A diferencia de muchos bajistas de la época que se limitaban a establecer el ritmo, Burton abordaba su instrumento con la mentalidad de un guitarrista principal. Su técnica, que incorporaba elementos del slap, el tapping y un uso prominente de efectos como el wah-wah, resultó revolucionaria para el género. No solo era un bajista excepcional, sino también un compositor brillante, contribuyendo con ideas melódicas y armónicas que definieron el sonido inicial de Metallica.

La incorporación de Burton a Metallica en 1982 significó un punto de inflexión para la banda. James Hetfield y Lars Ulrich, impresionados por su destreza en el bajo y su carisma escénico, lo persuadieron para unirse en Los Ángeles. Burton aceptó, pero bajo la condición de que la banda se trasladara a San Francisco, ciudad que consideraba poseedora de una escena musical más vibrante. Esta decisión se reveló crucial porque la banda perfeccionó su sonido y consolidó una base de seguidores leal.

Con Burton en la alineación, Metallica lanzó tres álbumes seminales: "Kill 'Em All" (1983), "Ride the Lightning" (1984) y "Master of Puppets" (1986). En cada uno de ellos, la influencia de Cliff resultaba palpable. Su bajo no era simplemente un instrumento de acompañamiento; constituía una voz distintiva que interactuaba con las guitarras de Hetfield y las baterías de Ulrich, generando una complejidad musical raramente observada en el thrash metal.

Temas como "Orion", cuyo solo de bajo es una obra maestra melódica y técnica, y "For Whom the Bell Tolls", con su introducción de bajo distorsionado, evidencian su genialidad. Su enfoque audaz y experimental expandió los límites de lo que el bajo podía lograr en un género tan agresivo, inspirando a incontables músicos a explorar nuevas posibilidades con sus instrumentos.

La Trágica Madrugada del 27 de Septiembre de 1986

El 27 de septiembre de 1986, la tragedia impactó a Metallica mientras la banda realizaba una gira por Suecia, promocionando el exitoso álbum "Master of Puppets". Tras un concierto en Estocolmo, el autobús de la gira se dirigía a Copenhague, Dinamarca. Los miembros de la banda, fatigados, decidieron sortear quién ocuparía cada litera. Cliff, en un gesto de camaradería, eligió la carta que le asignaba la litera de Kirk Hammett.

En las primeras horas de la mañana, cerca de Ljungby, Suecia, el autobús patinó en una carretera helada y volcó violentamente. James Hetfield relataría posteriormente que percibió cómo el autobús se deslizaba y que el impacto fue brutal. Cliff Burton salió despedido por la ventana del autobús, el vehículo volcó sobre él. Los intentos de los servicios de emergencia para levantarlo resultaron infructuosos, y Cliff falleció al instante. La causa oficial de su muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

La noticia de su deceso devastó a la banda y a la comunidad del metal. Perder a Cliff no significó solo la pérdida de un bajista talentoso; representó la pérdida de un amigo, un hermano y una parte integral del alma de Metallica. Su partida dejó un vacío irremplazable, y la banda necesitó un largo período para recuperarse de la conmoción.

Aunque su legado persiste a través de su música y su influencia en innumerables bajistas, la tristeza por lo que pudo haber sido es un sentimiento que perdura. La muerte de Cliff Burton sirve como un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida y del impacto duradero que una persona puede generar en el ámbito musical. Su genio y su espíritu perduran en cada nota que grabó, asegurando que su recuerdo nunca se desvanezca.