¿De qué acusa Ivet Playà al cantante Alejandro Sanz? Lo revela en una entrevista | VIDEO

Fue hace un par de días que el nombre de Alejandro Sanz se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que una mujer de nombre Ivet Playà hiciera fuertes acusaciones en contra del cantautor de origen español, a lo que el intérprete de “Corazón Partío” contestó de manera inmediata.

Pese a que, Alejandro Sanz, intentó marcar un límite a la joven que aseguró que sostuvo relaciones íntimas con el cantante, Ivet Playà siguió y ahora la joven ha hecho fuertes acusaciones en contra del compositor, tanto así que en un programa tuvieron que pedirle que abandonara la emisión,

¿Qué dijo Ivet Playà sobre Alejandro Sanz?

El pasado viernes 20 de junio, la joven Ivet Playà ofreció una entrevista a un programa de televisión en España, donde abordó públicamente por primera vez las acusaciones que ha hecho contra el reconocido cantante Alejandro Sanz.

Durante la entrevista, los conductores cuestionaron a Playà sobre las afectaciones sufridas durante su relación con el intérprete de “Amiga mía”. Mostrando cierto escepticismo, le señalaron que no comprendían del todo las acusaciones emitidas por ella.En medio de la plática, Ivet compartió que su testimonio ha generado reacciones de otras personas que aseguran haber vivido experiencias similares con el artista. La joven agregó que no está sola en esto y que otras voces han salido a la luz a raíz de su declaración.

“Testigos y víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz, según sus palabras manipulación emocional y hay uno que lo define como depredador sexual”, reveló

Que no que no, que se acaban de comer viva a la petarda que funó a Alejandro Sanz.



La pava, acorralada, se ha puesto a decir que hay más víctimas y que una lo definía como "Depredador sexual" lo cual ha supuesto su expulsión del programa JANDJSKDBSpic.twitter.com/3mP8sDhZCv — R?v?n (@RevenRV) June 20, 2025

Presentadores terminan de forma abrupta la entrevista

La conversación, no terminó de forma amable, ya que los presentadores decidieron interrumpirla abruptamente y le sugirieron acudir a las instancias legales correspondientes. Incluso le recomendaron ir a los juzgados para denunciar al cantante, lo que marcó un giro tenso en la plática.

Argumentaron que tales acusaciones no debían exponerse en medios de comunicación, sino que tenían que llevarse por la vía judicial. “Esa denuncia aquí no la puedes hacer, la puedes hacer un juzgado. Ivet Playà muchas gracias”, le dijeron.

Además, no dudaron en cuestionar la ética de la joven por hablar de estos temas en televisión: “Nosotros no somos jueces, hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en TV, sino en un juzgado. Si hablamos de ética, plantéate si es ético lo que estás haciendo”.