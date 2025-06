Shanik Berman tuvo una experiencia de acoso sexual con Andrés García: "Me llevó a su camerino, se abrió el pantalón"

Una revelación impactante sobre el fallecido actor Andrés García generó una ola de reacciones tras el testimonio de una reportera que describió un presunto incidente de acoso sexual durante su primera asignación para cubrir al reconocido artista. El relato de la periodista, divulgado recientemente, reabre el debate sobre las dinámicas de poder y el comportamiento inapropiado en el ámbito laboral.

La reportera detalló que el incidente ocurrió en el set de una película, siendo esta su incursión inicial en la cobertura de Andrés García. Al no familiarizarse con la figura del actor en ese momento, la periodista buscó a García para su entrevista. Según su testimonio, al preguntarle sobre el paradero del actor, recibió una respuesta que la condujo a una situación incómoda.

"Fue la primera película que me asignaron cubrir. Desconocía quién era Andrés García y, al verlo, lo describí como el hombre más hermoso, con ojos verdes. Le pregunté: 'Me enviaron a cubrir una entrevista con Andrés García, ¿sabes quién es?'. Él respondió: 'Sí, ven, te llevo'. Me condujo a su camerino, se abrió el pantalón, expuso sus genitales y me dijo: 'Acércate y bebe'. Mi respuesta fue: '¿Pero y Andrés García?'”, narró la reportera, exponiendo la presunta acción de García y su propia perplejidad ante la escena.