En la década de los años 2000, México fue testigo del punto más alto del pop en español y una de las bandas más reconocidas dentro de este género sigue siendo La Quinta Estación, pues a pesar de que tiene varios años que la agrupación se desintegró sus canciones siguen formado parte de la cultura musical de hablahispana. Entre sus muchos éxitos resalta "Me Muero" que sigue siendo una de las favoritas de las y los fans, quienes no dudan en corearla en cada oportunidad que tienen.

Como parte del disco "El mundo se equivoca" (2006), "Me Muero" se volvió icónica no sólo por su conmovedora letra y la pasional voz de Natalia Jiménez, sino también por su espectacular video musical protagonizado por Carístico, quien en esos años llevaba el nombre de "Místico". El famoso luchador se convirtió en la imagen de este tema que narra la historia de amor de una mujer y el luchador, quien termina perdidamente enamorado de ella.

Aunque muchas cosas han cambiado desde aquellos años, el amor por esta canción parece no desvanecerse y muestra de ello fue una de las apariciones más recientes de Carístico, quien fue invitado al evento AEW Grand Slam México y decidió hacer su entrada triunfal al ritmo de la emblemática "Me Muero", provocando que toda la arena terminara coreando la canción, lo que conmovió profundamente a Natalia Jiménez.

Fue así como la cantante y compositora Natalia Jiménez fue testigo de cómo uno de sus temas más emblemáticos se convirtió en un verdadero himno dentro del universo de la lucha libre profesional, tras su impactante uso en la entrada del icónico luchador mexicano Carístico durante dicho evento.

View this post on Instagram

A través de sus redes sociales, Jiménez compartió un mensaje cargado de emoción y orgullo al observar cómo miles de aficionados coreaban su canción, un momento que, según ella, representa una conexión profunda entre la música y la cultura mexicana.

Se me eriza la piel de pensar que esa canción que para mí es tan especial, genera un momento tan emotivo, espectacular e inolvidable para todos los que se reúnen a celebrar a mi querido amigo, que bien merecido lo tiene por ser un ídolo y una leyenda en la lucha libre de México y el mundo, escribió Natalia Jiménez.

Lo que a primera vista podría parecer una coincidencia ocasional, en realidad se trata de una referencia que las y los amantes de la música reconocieron al instante. Y es que desde hace varios años, Carístico ha utilizado el tema "Me Muero" como parte de su entrada al cuadrilátero. Esta elección se volvió parte de su esencia, por lo que sus fans adoptaron la canción como un auténtico himno de apoyo al luchador.

Fue así como durante la transmisión de AEW Grand Slam México, evento promovido por la organización estadounidense All Elite Wrestling (AEW) en colaboración con empresas locales como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la multitud estalló en gritos apenas sonaron los primeros acordes del tema. El momento fue captado por cientos de asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Natalia Jiménez, nacida en Madrid y con una carrera que abarca más de dos décadas, logró cultivar una relación especial con México desde sus inicios con La Quinta Estación ya que fue precisamente en ese país donde el grupo alcanzó la fama con álbumes como "Flores de alquiler" (2004) y "El mundo se equivoca" (2006), trabajos que marcaron un antes y un después en el pop-rock en español.

Es así como esta reacción reafirma la influencia cultural que "Me Muero" originalmente interpretada con su exgrupo La Quinta Estación, ha tenido desde su lanzamiento en 2006. Así, con la entrada de Carístico pidiendo al público que cante la canción y abrazando fuerte una bandera de México, el público fue testigo de una de escenas más icónicas de la música y la lucha libre.

View this post on Instagram

Pido por tus besos

Por tu ingrata sonrisa

Por tus bellas caricias

Eres tú mi alegría

Pido que no me falles

Que nunca te me vayas

Y que nunca te olvides

Que soy yo quien te ama

Que soy yo quien te espera

Que soy yo quien te llora

Que soy yo quien te anhela

Los minutos y horas

Me muero por besarte

Dormirme en tu boca

Me muero por decirte

Que el mundo se equivoca

Me muero por besarte

Dormirme en tu boca

Me muero por decirte

Que el mundo se equivoca

Que se equivoca

Que se equivoca

Pido por tu ausencia

Que me hace extrañarte

Que me hace soñarte

Cuando más me haces falta

Pido por la mañana

Que a mi lado despiertes

Enredado en la cama

Ay, como me haces falta

Que soy yo quien te espera

Que soy yo quien te llora

Que soy yo quien te anhela

Los minutos y horas

Me muero por besarte

Dormirme en tu boca

Me muero por decirte

Que el mundo se equivoca

Me muero por besarte

Dormirme en tu boca

Me muero por decirte

Que el mundo se equivoca

Que se equivoca

Que se equivoca

Me muero por besarte

Dormirme en tu boca

Me muero por decirte

Que el mundo se equivoca

Que se equivoca

Que se equivoca