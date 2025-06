¿Marcus Ornellas engañó a Ariadne Díaz? La actriz habla del VIDEO donde su esposo "acecha" a otra mujer

Durante esta semana el actor de telenovelas, Marcus Ornellas, dio de qué hablar después de que se viralizara un video en el que se le ve observando a una mujer que no es su esposa, la también actriz, Ariadne Díaz. Ante esta situación la famosa rompió el silencio y habló de lo sucedido.

En el canal de YouTube de Kadri Paparazzi fue compartido un video donde Marcus Ornellas observa a una mujer que pasó a su lado. Los conductores contaron que todo ocurrió mientras el actor estaba de compras en un centro comercial. Las imágenes generaron especulaciones de una presunta infidelidad.

Ariadne Díaz habla del video de Marcus Ornellas

Después de que el video de Marcus Ornellas se volviera viral en el mundo del espectáculo, su esposa, la actriz de telenovelas, Ariadne Díaz, concedió una entrevista en la que habló de las especulaciones de una supuesta infidelidad.

En este sentido la protagonista de las telenovelas "Papás por conveniencia", "Vencer la culpa", "Tenías que ser tú" y "Mi tío" tomó con buen sentido del humor la controversia que protagoniza su esposo. La actriz de 38 años dijo que aún no ve el video de Marcus Ornellas.

"Realmente no ando buscando eso, ni lo vemos, ni estamos al pendiente, así que no sé”, contó.

Sin guardarse nada, Ariadne Díaz, una de las actrices más famosas en México, contó que no le prestan atención a los rumores que surgen sobre su relación sentimental con Marcus Ornellas. La famosa confesó que prefiere no entrar en más polémica ya que actualmente está muy tranquila.

"Es el pan nuestro de cada día que nos inventen chismes y todo", sentenció.

¿Marcus Ornellas engañó a Ariadne Díaz?

No. El rumor surgió después de la publicación de un video donde Marcus Ornellas veía a otra mujer en un centro comercial. Por su parte, Ariadne Díaz, dijo que no le prestan atención a los rumores e incluso explicó que ella no ha visto el video.