El formato de "talk show" fue uno de los más populares en la televisión internacional, pero hubo una figura que se volvió una leyenda en dicho formato debido a su pculiar forma de confrontar a los invitados: Laura Bozzo. Y aunque por muchos años se especuló que los casos presentados en sus programas eran completamente falsos, ésto no se había comprobado hasta ahora cuando la propia Bozzo reconoció estos rumores.

Fue durante una invitación al podcast "Políticamente Imprudente", conducido por el actor, político y empresario mexicano Sergio Mayer, que la conductora de 73 años habló sobre su paso por la televisión internacional, donde abordó con franqueza su estilo directo y dramático en programas de televisión que combinaban casos sociales con entretenimiento.

Durante la plática, Sergio Mayer preguntó directamente sobre el formato de su programa, cuestionando si lo que se mostraba en televisión era un reflejo de la realidad o un espectáculo armado. Bozzo explicó que su proyecto comenzó en Perú con casos reales, a menudo investigados en comisarías y entornos sociales reales.

La peruana se confesó. Crédito: @LauraBozzoOficial

¿Los casos de Laura Bozzo eran falsos?

Fue así como Bozzo contó que en Perú, su programa contaba con una jefa de investigadores que aseguraba la veracidad de los casos presentados, sin embargo, al trasladarse a México esta estructura no se mantuvo y el control sobre la autenticidad de las historias se debilitó, lo que llevó a que algunos episodios mostraran casos inventados o exagerados aunque ella no tenía conocimiento de eso.

Inicio con "Laura en América", que era realidad total. Íbamos a las comisarías y sacábamos de ahí los casos [...] obviamente se adornaban y se exageraban, confesó la conductora.

Bozzo manifestó que ella misma empezó a sospechar de algunos casos cuando notó inconsistencias durante las entrevistas, llegando a confrontar a su equipo de investigación. Reconoció que, pese a estas irregularidades, su interés por ayudar y mostrar problemáticas sociales siempre fue genuino.

En Perú, que hemos resuelto millones de casos y la gente lo recuerda. Acá en México se inició así, pero era complicado controlar a los investigadores. Entonces, ellos hacían parte de casos reales y parte de casos no reales [...] Yo no sabía, te lo juro. Yo creí en mi equipo hasta que me di cuenta de que no [...] Mi interés era real, puntualizó.

¿A qué se debe la fama de Laura Bozzo?

De la misma forma, la conductora recordó cómo descubrió que algunos de los casos presentados en su programa no eran auténticos; todo sucedió durante una entrevista cuando se dio cuenta de que algunos datos proporcionados por el invitado no "cuadraban", ante esto lo confrontó diciéndole "tú me estás mintiendo".

Siguiendo su intuición, Laura se contactó con uno de los investigadores del caso y le reclamó por venderle una historia falsa, después de confrontarlo le confirmaron que muchos de sus invitados no eran reales y comenzó a incorporar elementos de ficción en sus programas.