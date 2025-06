Las mejores frases del tema "Coleccionando Heridas" de Karol G y Marco Antonio Solís | LETRA COMPLETA

Marco Antonio Solís fue uno de los invitados de honor al nuevo disco de la cantante colombiana Karol G, quien dio a conocer el material este jueves 19 de junio en todas las plataformas digitales. Su participación, como podría imaginarse, se centró en una balada romántica.

"Coleccionando Heridas" es, en esencia, un himno a la vulnerabilidad de aquellos que, a pesar de sus esfuerzos, se encuentran atrapados en un ciclo de desilusión amorosa, anhelando un consuelo que parece esquivo en un mundo que cambió de manera extrema su forma de amar.

"Tropicoqueta" es un disco largo para estos tiempos. Son 20 canciones las que viven dentro del nuevo universo de Karol G donde le hace un homenaje a géneros diversos como el merengue, la salsa, cumbia, el mambo, las rancheras, pero tampoco deja de lago la música urbana, por ejemplo, el reguetón.

La letra principal de la canción, "¿Será que el amor no es pa’ mí?", encapsula el sentimiento de la protagonista de estar destinada a la soledad, de siempre recibir lo opuesto a lo que anhela en el ámbito sentimental. El tema profundiza en la percepción del amor en la era actual, sugiriendo que "se quedó el amor en otros tiempos", una posible crítica a la superficialidad de las relaciones contemporáneas. A diferencia de quienes parecen vivir sin profundos sentimientos, la protagonista se aferra a su capacidad de sentir, lo que paradójicamente la expone a un mayor sufrimiento.

A pesar de la creencia popular de que el tiempo cura todas las heridas, la canción lamenta que para ella, "ha pasado mucho tiempo y este sufrimiento no se va", dejando en evidencia la persistencia del dolor y la dificultad de superar los recuerdos o el anhelo. La canción culmina en un ruego desesperado por alivio, expresado en la línea "Diosito te quiero preguntar, de dónde se apagan los pensamientos".

Será que el amor no es pa’ mi

Que no nací pa’ esto que no se pedir?

Porque me da lo opuesto siempre me toca a mi?

Hacerme compañía?



Será que para ser feliz

Hay que ser como el resto y me toque fingir?

Que sé vivir con esto

Se volvió normal?

Coleccionar heridas



Será que se quedó el amor en otros tiempos?

Eso dicen los expertos

Nadie quiere en estos días

Vivir como si no tuviera sentimientos?

Yo no tengo ese talento

Yo sí siento todavía?



Pero quiero creer?

Que aún se puede querer?

Y si no seguiré?

Coleccionando heridas



Tengo de amiga la soledad?

Un día de ti yo le conté?

Le dije que odiarte no se me da

Y aunque no quería te solté?



Dicen que el tiempo cura todo?

Pero ha pasado mucho tiempo?

Y este sufrimiento no se va?

Con él viviendo me quedé?



No sé cuándo amanecerá

En las noches no para de llover?

Diosito te quiero preguntar?

De donde se apagan los pensamientos?