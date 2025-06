Hacen homenaje al Festival de Avándaro

Si hay un evento que ha cambiado la historia del rock en México es el Festival de Avándaro. Considerado como el Woodstock mexicano se realizó el 11 y 12 de septiembre de 1971 y fue más que un hito para la música pues se estima que reunió a cerca de 200 mil personas en el Estado de México con una caótica organización en un hecho sin precedentes.

El cineasta José Manuel Cravioto es el encargado de rendir un peculiar homenaje a este histórico concierto con su nueva película Autos, mota y rocanrol, el cual fue estrenado en la competencia Mezcal (de largometraje mexicano de ficción) en el marco de la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) con una recepción del público de una forma tan entusiasta como pocas se han visto en el evento fílmico.

A través del recurso de un falso documental el cineasta aborda la historia de Avándaro desde la perspectiva de sus organizadores: Justino Compean y Eduardo “El Negro” López Negrete, interpretados por Emiliano Zurita y Alejandro Speitzer, organizan una carrera de autos con un pequeño espectáculo de rock como entretenimiento, lo que no imaginaron es que su “pequeño plan” terminará convirtiéndose en el concierto de rock más grande realizado hasta entonces en México.

“Escuchaba desde niño sobre Avándaro, lo escuchaba como ese mito. El recuerdo que tengo es haberlo escuchado durante mucho tiempo y por momentos, además muy confuso, el escuchar las versiones de que si el gobierno, los artistas o el escándalo, pero quizás lo que más me inquietaba es quién lo había organizado, no había algo claro”, expresó el cineasta en entrevista con El Heraldo de México.

“Al hacer la película hay una razón de por qué no se había explicado quién lo había organizado y es que lo habían ocultado, Justino y el Negro, por cuestiones personales, políticas, que ellos tenían que esconder un poco de quién fue el culpable de ese concierto”, añadió.

El encargado de dar vida a Justino Compean, recientemente conocido por su papel como directivo en el mundo del fútbol, es Emiliano Zurita, quien no estaba familiarizado con el festival:

“Nunca había escuchado a Avándaro hasta que leí el guión y fue de las cosas que me hizo querer ser parte de. Se me hizo algo importantísimo para todo desde la cultura, fue algo legendario y como dice Cravioto que después me di cuenta y le pregunté a mi papá, a mis tíos y a quién pude”, expresó el actor.