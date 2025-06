En medio de los rumores de divorcio, Eduardo Capetillo Jr hace tremendo anuncio | VIDEO

Eduardo Capetillo Jr sorprendió al mundo de las redes sociales, pues en medio de los rumores de infidelidad, conflicto y divorcio de sus padres, sacó a la luz su primera canción como cantante solista, dando cuenta de que incursionará dentro de la música regional mexicana con una mezcla entre norteño y baladas románticas.

El cantante reveló "Solo", un tema que ya se puede encontrar en todas las plataformas streaming de música, pero también en redes como YouTube, donde a pesar de la fuerte campaña de redes sociales que hace actualmente, tiene menos de mil vistas en a 3 horas de haberse estrenado.

Hasta el momento, Eduardo Capetillo Jr es el único que ha declarado cosas del divorcio de sus padres. En un enfrentamiento con la prensa dio a conocer que todavía están juntos, pero que entiende la preocupación de la gente, quien sigue su carrera desde hace más de 20 años, pues son una de las parejas más longevas del medio.

La canción "Solo" de Eduardo Capetillo Jr. es una balada de desamor y desilusión que explora el profundo dolor de una ruptura. A través de sus versos, el artista narra la perspectiva de alguien que fue entregado en una relación, solo para ver cómo su amor no fue valorado.

El tema central de la canción gira en torno a la dificultad de superar a una persona que significó mucho, incluso cuando la relación terminó definitivamente. El verso "me pongo loco cuando imagino que estarás con alguien más" encapsula la agonía y los celos que acompañan el proceso de olvido, especialmente cuando la otra persona parece seguir adelante.

En esencia, "Solo" es un reflejo lírico de la angustia de la soledad post-ruptura y la lucha interna por sanar un corazón roto. Eduardo Capetillo Jr. logra transmitir la vulnerabilidad, pero también la desesperación de quien se queda atrás, lidiando con el recuerdo de un amor que, aunque fallido, fue intenso.

Puede ser que ya no quieras verme

ya me lo dijiste ayer para mí eras diferente

yo por ti lo daba todo

y me mataste en el suelo me dejaste



Ya lo sé, yo no fui perfecto, pero nunca te fallé

y aún con mis defectos

yo sí te quería en serio

no era un fuego y aunque duela no te ruego



Solo, me quedo solo,

lo que te di no lo supiste valorar

te fuiste y me dejaste todo mal



Loco, me pongo loco,

cuando imagino que estarás con alguien más

y yo que aún no te puedo olvidar



Daría lo que fuera para olvidarte

para borrar tu nombre y no tener que recordarte

y no haber conocido ni tu piel ni tus lunares

prefiero haber nacido en otra vida, en otra parte