Chilena quema a su ex en Instagram por costumbres antihigiénicas: "Se limpiaba con las manos" | VIDEO

Una usuaria de TikTok generó revuelo en la plataforma tras compartir detalles escalofriantes sobre los hábitos antihigiénicos de su expareja. La joven, cuya cuenta es relativamente nueva, decidió sincerarse con sus seguidores y las revelaciones dejaron a muchos atónitos.

Según la tiktoker, su exnovio tenía prácticas de higiene extremadamente cuestionables, llegando a límites insospechados que desde luego, provocaron un gran asco entre los usuarios. "Mi ex comía caca", sentenció la joven al inicio de su relato, una declaración que captó la atención de inmediato.

La usuaria continuó describiendo cómo su expareja se limpiaba después de ir al baño: "Cuando uno va al baño debe limpiarse con papel higiénico y luego con agua. Este individuo se limpiaba con la mano, por decisión propia, metía la mano en el lavamanos, dejaba todo sucio y no se lavaba las manos". Lo más sorprendente de esta confesión es que, a pesar de presenciar estas acciones, la tiktoker admite: "Aún así me quedé".

Estos fueron algunos de los comentarios de la comunidad:

Ella: como mi cuenta es nueva, nadie lo va a ver…. Yo viendo este video desde República Dominicana

De todo mi árbol genealógico, lo tuve qué escuchar yo

No nos hubieras contado nada

Amiga, tener pololo no era tan necesario

Se vale tener secretos

Desbloquee una nueva expresion facial

Y así lo besabas amigaaaa

Evité a toda costa este tiktok y aún así me salió

La funa es pa él o pa ella

Gracias a ello ganó miles de seguidores. Crédito: TikTok

TikToker hace impactantes revelaciones

Pero las revelaciones no terminaron ahí. La joven explicó la conexión entre la falta de higiene y el hábito de ingerir heces: "Comía caca porque enseguida se metía las uñas a la boca, donde le quedaban restos, obviamente". Además, el exnovio también "comía mocos".

La tiktoker expresó su indignación por la falta de consideración de su expareja: "Lo que me daba rabia es que no respetaba que yo también pudiera ver eso. Una caca en el lavamanos, donde yo me lavaba la cara y los dientes". Esta última parte de la declaración subraya el impacto que estas prácticas tenían en la vida diaria de la joven y en el espacio que compartían.

"Se comía la caca porque enseguida se metía las uñas, le quedaban restos, obviamente, se lo metía a la boca. Se comía los mocos también. Era como que al tiro. A mí lo que me daba rabia, es que no respetaba que yo también podía ver eso. Una caca en el lavamanos, ahí me lavaba la cara, los dientes"

Las impactantes declaraciones de la tiktoker generaron un debate en redes sociales sobre los límites en las relaciones y la importancia de la higiene personal. El video ya tiene más de un millón de visualizaciones, miles de comentarios y casi medio millón de reacciones de "me gusta".

@paw.munozz Hombres comenten si todos hacen eso o qué onda ? FUNNY - DJ VALENTE