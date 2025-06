Bad Bunny ignorando a Estados Unidos para sus conciertos, ¿es por las políticas antimigrantes?

Desde que el disco "Debí Tirar Más Fotos" de Bad Bunny vio la luz, la comunidad latina lo ha tomado como un himno de sus raíces, reapropiándose por completo de las canciones y resignificándolas según las vivencias de cada uno. Por ello, cuando se anunció el "Debí Tirar Más Fotos World Tour", el mundo de hablahispana agotó en cuestión de minutos cada fecha, demostrando el impacto que Benito está teniendo en la industria musical.

Esta gira que promete ser una serie de conciertos colosales incluye 56 presentaciones en 18 países distintos, recorriendo casi toda América Latina y pasando por lugares como Australia, España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Polonia, Bélgica y Japón.

Sin embargo, a pesar de la magnitud del tour, las y los fans notaron rápidamente que el "conejo malo" no incluyó ninguna parada en Estados Unidos, lo que ha sido tomado como una postura política ante las redadas antimigrantes que están destrozando a la población latina que reside en aquel país vecino y aunque esto no fue confirmado por el intérprete de "NUEVAYoL", parece ser coherente con el discurso que maneja en su nuevo material.

En una entrevista con el medio internacional "Variety", Bad Bunny calificó de "innecesario" el llevar el tour a Estados Unidos, argumentando que las y los fans que residen ahí ya han tenido más oportunidades de verlo en vivo, especialmente tras su extenso "Most Wanted Tour" que incluyó múltiples fechas en EE.UU., Canadá y Puerto Rico.

Por otra parte, esta decisión también puede estar ligada con el contexto político y social que se vive en dicho país, pues Bad Bunny no ha ocultado su descontento con algunas políticas migratorias implementadas durante el mandato de Donald Trump, en especial con la actuación de agentes del ICE (Inmigración y Control de Aduanas). En varias ocasiones, el artista criticó públicamente estas medidas, posicionándose como una voz activa en defensa de los derechos de inmigrantes latinos.

De la misma forma, el cantante dejó en claro que su gira, a diferencia del fenómeno de Taylor Swift, no se dividirá en eras por álbumes ya que será un recorrido centrado en el disco "Debí Tirar Más Fotos", aunque incluirá algunos éxitos antiguos. En otras palabras: un concierto temático, no un viaje retro.

Antes que nada, no soy Taylor Swift. Quiero aclararlo para que no se emocionen demasiado: no se va a organizar así. Sigue siendo básicamente una gira para "Debí", con algunas canciones antiguas entremezcladas, dijo Bad Bunny para Variety.