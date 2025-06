Alicia Villarreal dedica mensaje a los “hombres de mentira”, ¿es una indirecta para Arturo Carmona y Cruz Martínez?

La polémica regresó a la vida de la cantante Alicia Villarreal porque mediante sus redes sociales publicó un mensaje dirigido a los “hombres de mentira”. Las palabras de la intérprete de “Te quedó grande la yegua” e “Insensible a ti” captaron la atención porque son relacionadas con Arturo Carmona y Cruz Martínez, quienes son sus exparejas.

Martha Alicia Villarreal Esparza, que es el nombre de pila de la también compositora mexicana, escribió “a los hombres de mentira les quedan grandes las mujeres de verdad”, que es una frase que el año pasado se popularizó en redes sociales y ahora la artista hace recordar.

Alicia Villarreal recurrió a una frase que es considerada una indirecta para sus exparejas. Foto: captura de pantalla.

De momento, la famosa no ha revelado si se trata de una indirecta para Arturo Carmona o Cruz Martínez. Sin embargo, los presentadores del programa “Sale el sol” no descartaron que las palabras de Alicia Villarreal tengan dedicatoria; además, recordaron que no sería la primera vez que sus palabras tienen un trasfondo.

Alicia Villarreal y Arturo Carmona, ambos originarios de Monterrey, Nuevo León, estuvieron casados de 1998 a 2001, año en el que se separaron en medio de rumores de infidelidad. Hasta la fecha, hay rumores de que el actor y exfutbolista le fue infiel a la cantante.

Posteriormente, Alicia Villarreal empezó una relación amorosa con el músico estadounidense Cruz Martínez. Se casaron en 2003, pero están separados desde finales de 2024. Se especula que el músico le fue infiel a su aún esposa; además, la cantante lo acusó de agresión.

"A los hombres de MENTIRA" ¿Alicia Villarreal lanza INDIRECTA a Arturo Carmona y Cruz Martínez? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/mqMVBmLOW4 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) June 20, 2025

Alicia Villarreal “puede tener al hombre que quiera”

Actualmente Alicia Villarreal, de 53 años de edad, está enfocada en su carrera y mediante redes sociales comparte su música que es parte de su disco “Dónde todo comenzó”, que lanzó en 2024. Una de estas canciones es “Hombre de honor” por la que sus seguidores le dedican elogios, como los siguientes: