Alberto Vázquez: ¿cuál es su estado de salud hoy 20 de junio?

El pasado miércoles 18 de junio, el nombre del rockero mexicano, Alberto Vázquez se convirtió en tendencia, luego que se dio a conocer que el también actor de 83 años de edad, habría entrado de emergencia a una clínica del IMSS en Torreón, Coahuila.

Ante la preocupación de sus fanáticos, colegas y medios de comunicación, el equipo de trabajo de Alberto Vázquez lanzó un comunicado de prensa para aclarar que el cantante fue intervenido quirúrgicamente debido a un cateterismo de una pierna, y la cirugía había sido programada.

¿Cuál es el estado de salud de Alberto Vázquez hoy 20 de junio?

A dos días de haber sido ingresado al hospital y operado, el cantante que gozó de gran fama en la década de los 60’s se encuentra estable, de acuerdo con los más recientes reportes. Cabe señalar que el propio Alberto Vázquez pidió a su público que no se alarmen, pues, está bien.

Se espera que en los próximos días sea dado de alta, pues, el cantante, aún se encuentra en proceso de recuperación, sin embargo, de acuerdo al último comunicado de prensa que su equipo de trabajo compartió en redes sociales, Vázquez se encuentra recuperándose de manera favorable.

Alberto Vázque pide no preocuparse

El reconocido cantante Alberto Vázquez rompió el silencio en sus redes sociales luego de que surgieran rumores preocupantes sobre su estado de salud. A través de un breve mensaje de audio, el intérprete buscó calmar a sus seguidores y desmentir las versiones alarmistas que algunos medios habían difundido. Con su característico tono relajado y lleno de carisma, el artista aseguró que no hay motivos para alarmarse y que su situación no es tan grave como se ha dicho.

“Hoy, día 18 de junio, vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarme… Estoy bien, gracias a Dios. Les mando saludos a todos mis grandes amigos del internet y a mis fans. Gracias por existir”, expresó el cantante al comienzo del audio, dejando en claro que sigue con buena salud y agradecido por el cariño que le manifiestan.

Fiel a su estilo sarcástico y con el sentido del humor que lo ha acompañado a lo largo de su carrera, Vázquez también aprovechó para enviar un mensaje a quienes han difundido noticias falsas sobre su bienestar. Agradeció a sus fans por las muestras de afecto constantes y reafirmó su intención de continuar activo: “No sé qué traen conmigo los haters que cada rato me matan, me enferman, me abren del corazón, del estómago… me hacen muchas cosas”, comentó con ironía, dejando claro que sigue firme, en buen estado y con ánimos renovados.