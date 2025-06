Además de la infidelidad, estas son algunas polémicas de Alex Montiel, el creador de El Escorpión Dorado

Este jueves 19 de junio, el nombre de Alejandro “Alex” Montiel, mejor conocido como “El escorpión dorado”, nuevamente se convirtió en tendencia, luego de una entrevista que el polémico Adrián Marcelo le hizo a Fabiola Martínez, quien sostuvo una relación extramarital con el periodista y creador de contenido.

En dicha entrevista, Fabiola Martínez, reveló detalles de la relación que sostuvo con Alex Montiel, la cual era tan seria que incluso hablaron de tener un hijo. Sin embargo, a lo largo de la carrera de Montiel, aunque quizás su relación extramarital con la comediante sea su polémica más fuerte, el periodista se ha visto involucrado en otras controversias.

Fue en el año 2021 cuando el periodista hizo un comentario en sus redes sociales criticando el desempeño del equipo de comedia que fue parte de los programas especiales de TV Azteca en la transmisión de los juegos olímpicos que ya habían terminado en ese momento.

Montiel aseguró que: “La historia que construyeron Andrés Bustamante y Eugenio Derbez en olímpicos y mundiales dejó la vara tan alta que todo lo demás deja a desear. Quién podrá estar a la altura de esas historias. Un reto que, aunque peligroso, suena muy atractivo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Esto no le pareció a El Capi Pérez y parece que tomó personal la crítica de Montiel por lo que lo invitó a ponerse a trabajar en lugar de estar criticando su trabajo, ya que él fue parte del equipo de comedia de esas transmisiones.

La respuesta del Capi Pérez a Montiel le tomó por sorpresa al creador de “El Escorpión Dorado” ya que tienen una gran amistad por lo que El Capi terminó con la pelea y pidió una tregua la cual era reunirse pronto y platicar de este y muchos temas más.

Después del revuelo generado durante su más reciente participación en el programa “Ventaneando”, Alex Montiel, mejor conocido por su personaje El Escorpión Dorado, decidió romper el silencio a través de su canal de YouTube. El popular creador de contenido abordó directamente la controversia que involucra a Pedro Sola, aclarando si realmente existe una mala relación entre ambos, como se ha especulado en redes sociales.

Durante su explicación, Montiel confesó que desconocía cómo se organizó la dinámica del programa ese día, ya que al llegar al foro únicamente lo recibieron tres de las figuras más representativas del equipo de “Ventaneando”: Pati Chapoy, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda.

“No sé cómo fue la planeación para que solo me entrevistaran Rosario, Mónica y Pati”, expresó El Escorpión Dorado, dejando en claro que no fue una decisión suya quiénes participarían en la entrevista.

Sobre el supuesto conflicto con Pedrito Sola, Montiel fue tajante al aclarar que no existió ningún malentendido ni falta de respeto. Detalló que al ingresar al set, el conductor ya no se encontraba presente, lo que generó rumores infundados. Sin embargo, él se mostró agradecido con la producción y reafirmó el cariño que le tiene al programa.

“No me hizo ninguna grosería Pedrito. Cuando me senté, ya no estaba. Estuve contento”, dijo el youtuber,